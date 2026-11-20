Η ανακοίνωση από την Barking Well Media.

Ερωτηματικά είχε προκαλέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο παρουσιαστής αναμένεται να επιστρέψει στο τηλεοπτικό του πόστο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω πληροφορία, αναφορικά με τους λόγους της απουσίας του από το πλατό.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχθηκε στο «Χαμογέλα και πάλι» την νέα συνεργάτιδά της Μαίρη Αργυριάδου.

Η ανακοίνωση της Barking Well Media για τον Νίκο Συρίγο

Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.