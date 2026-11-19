Τρία χρόνια στο MEGA παρά την εχθρότητα του Μεγάρου Μαξίμου.

Είναι λιγότερο τηλεοπτικό και περισσότερο πολιτικό γεγονός ενόψει εκλογών. Ο Αντώνης Κανάκης και οι «Ράδιο Αρβύλα» μετακομίζουν στο MEGA, με τριετές συμβόλαιο.

Μετά το επεισοδιακό διαζύγιο με τον ΑΝΤ1, για λόγους αρχής όπως είπαν τότε, ο Κανάκης και η ομάδα του όχι μόνο επιστρέφουν σε μεγάλη τηλεοπτική συχνότητα, αλλά εξασφαλίζουν και συμφωνία με ορίζοντα τριετίας.

Επομένως, όσοι βιάστηκαν να θεωρήσουν ότι λόγω της συνεννόησης του Κ. Μητσοτάκη με τον Β. Μαρινάκη για το Γεώργιος Καραϊσκάκης ο όμιλος ΜΜΕ που του ανήκει θα αλλάξει ρότα, διαψεύδονται.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» έχουν ασκήσει ιδιαίτερα αιχμηρή σάτιρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι αυτό και η αποχώρησή τους από τον ΑΝΤ1 είχε τροφοδοτήσει συζητήσεις για το κατά πόσο υπάρχει χώρος στην ελληνική τηλεόραση για πολιτική σάτιρα που ενοχλεί την εξουσία.

Τελικά, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, υπάρχει. Το MEGA επενδύει στον Κανάκη, στον Γιάννη Σερβετά, στον Χρήστο Κιούση και στους συνεργάτες τους, ανακοινώνοντας ότι οι «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και οι «Boomers» θα ενταχθούν στο πρόγραμμά του.

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Α.