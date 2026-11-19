Οι καθημερινές συνήθειες της διατροφής αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ρύθμιση της χοληστερίνης.

Το γάλα αποτελεί για αρκετό κόσμο, ένα βασικό κομμάτι της καθημερινής τους διατροφής, καθώς πρόκειται για ένα οικονομικό και ιδιαίτερα ευεργετικό γεύμα για το σώμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς και το eatingwell.com, ένα ποτήρι γάλα περιέχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, βιταμίνη Β12, όπως και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Οι ευεργετικές του ικανότητες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υγεία του οργανισμού και τον οστών, ακόμη και για την αποκατάσταση του μυϊκού ιστού.

Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει, σχετίζεται με το κατά πόσο το γάλα επηρεάζει τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα.

Πώς επηρεάζει το γάλα τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα;

Η επίδραση του αγελαδινού γάλακτος στο αίμα συνδέεται κυρίως με την περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία, όταν αντικαθιστούν τα ακόρεστα λιπαρά στη διατροφή, ενδέχεται να αυξήσουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL).

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Πώς, όμως, τα γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία;

Η επίδρασή τους είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα με το eatingwell.com, και αποδίδεται στην «γαλακτοκομική μήτρα», δηλαδή στον συνδυασμό των θρεπτικών βιοδραστικών συστατικών του.

Περιέχει ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη D, στοιχεία που φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά τον οργανισμό.

Βέβαια, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το γάλα φαίνεται να έχει ουδέτερη έως ευεργετική επίδραση στα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα, ενώ άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το γάλα μπορεί να συνδέεται με την μικρή αύξηση της «καλής» χοληστερίνης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατροφικές συστάσεις ορίζουν ότι τα κορεσμένα λιπαρά δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της ημερήσιας πρόσληψης, ενώ η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει το ποσοστό αυτό να περιορίζεται στο 6%.

Πώς να εντάξετε το γάλα στη διατροφή σας;

Μία από τις κυριότερες συστάσεις διατροφής, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο σωστός συνδυασμός τροφίμων ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό, την πέψη και τη λειτουργία του εντέρου.

Έτσι, το γάλα μπορείτε να το συνδυάσετε με άλλες ωφέλιμες τροφές προσφέροντας στον οργανισμό σας πρωτεΐνη, ασβέστιο και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Μπορείτε να καταναλώσετε το γάλα με:

• Βρώμη

• Σε overnight oats και σπόρους chia

• Μαζί με σούπες,

• Ως ρόφημα,

• Σε smoothies