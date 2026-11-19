Και οι δύο επιλογές πρωινού προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία της καρδιάς.

Η φρυγανιά με το φυστικοβούτυρο και η βρώμη αποτελούν δύο από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για το πρωινό. Είναι εύκολες, γρήγορες και ιδιαίτερα γευστικές, ενώ παράλληλα χαρίζουν στον οργανισμό και την υγεία της καρδιάς θρεπτικά συστατικά.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το μυστικό δεν κρύβεται αποκλειστικά στην επιλογή που θα κάνετε, αλλά στον συνδυασμό των τροφών με τα οποία θα τα καταναλώσετε.

Φρυγανιά με φυστικοβούτυρο ή βρώμη;

Και οι δύο επιλογές, σύμφωνα με το verywellhealth.com, είναι ιδιαίτερα θρεπτικές και συμβάλλουν στη καλή λειτουργία της καρδιάς και της καρδιαγγειακής υγείας.

Όμως, πριν επιλέξετε το κατάλληλο πρωινό για εσάς θα πρέπει να έχετε στο νου σας ορισμένες παραμέτρους, που μπορούν να απογειώσουν ή να υποβαθμίσουν το γεύμα σας.

Σε ό,τι αφορά το φυστικοβούτυρο, είναι σημαντικό να εστιάζεται στην ετικέτα του προϊόντος πριν από την αγορά, καθώς η προσθήκη ελαίων και σακχάρων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική θρεπτική του αξία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αν επιλέξετε να φάτε φυστικοβούτυρο, καλό θα ήταν να το συνδυάσετε με ψωμί ή φρυγανιά ολικής άλεσης, προκειμένου να αυξήσετε την περιεκτικότητα φυτικών ινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υγεία της καρδιάς.

Αντίστοιχα, για τη βρώμη, είναι καλό να την συνδυάσετε με τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας. Δεν συνιστάται η κατανάλωσή της με πρόσθετα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων, όπως η κρέμα γαλάκτος, το σιρόπι ή το μέλι. Μπορείτε όμως, να τη συνδυάσετε με ξηρούς καρπούς και σπόρους που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά για την υγεία της καρδιάς.

Ποιο πρωινό να επιλέξετε;

Ο συνδυασμός του ψωμιού ή της φρυγανιάς ολικής άλεσης με το φυστικοβούτυρο αποτελεί θρεπτική επιλογή, καθώς προσφέρει στον οργανισμό φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά. Παράλληλα, το φυστικοβούτυρο θεωρείται καλή πηγή Ω6 λιπαρών, περιέχει βιταμίνες και μαγνήσιο, συστατικά που συμβάλλουν στη γενικότερη υγεία της καρδιάς.

Από την άλλη πλευρά, η βρώμη αποτελεί εξαιρετική πηγή β-γλυκανών, δηλαδή διαλυτών φυτικών ινών που συμβάλλουν στη μείωση των υψηλών επιπέδων χοληστερίνης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόσληψη περίπου 3 γραμμαρίων β- γλυκανών ενδέχεται να μειώσει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης.

Σε κάθε περίπτωση, όποιο πρωινό και να επιλέξετε είναι καλό να το συνδυάσετε με άλλα θρεπτικά τρόφιμα, όπως προϊόντα ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, φρούτα και σπόρους, περιορίζοντας παράλληλα τα πρόσθετα σάκχαρα.