Δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε έντονα προγράμματα γυμναστικής.

Το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές και προσιτές μορφές σωματικής άσκησης, ωστόσο μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη όταν γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Το λεγόμενο «μεταβολικό περπάτημα» κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, καθώς συνδυάζει διαφορετικές εντάσεις, γρήγορο βηματισμό και ανηφορικές διαδρομές, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής δαπάνης και την ενδυνάμωση των μυών.

Δεν πρόκειται απλώς για μια χαλαρή βόλτα, αλλά για μια πιο οργανωμένη μορφή άσκησης, κατά την οποία εναλλάσσονται περίοδοι έντονης προσπάθειας με πιο ήπιους ρυθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα καλείται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ ενεργοποιούνται περισσότερο τόσο το μυϊκό όσο και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, με τις αναζητήσεις στη Google για το μεταβολικό περπάτημα να καταγράφουν αύξηση 427% σε ετήσια βάση.

Τι είναι το μεταβολικό περπάτημα και πώς λειτουργεί

Όπως εξηγεί η αθλητίατρος Tetiana Tereshchenko, από το WalkFit, το μεταβολικό περπάτημα είναι ένας δομημένος τρόπος βάδισης που περιλαμβάνει εναλλαγές στην ένταση της άσκησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ταχύτερο περπάτημα, ανηφόρες, σκάλες ή σύντομα διαστήματα αυξημένης προσπάθειας.

Η βασική διαφορά σε σχέση με μια συνηθισμένη βόλτα είναι ότι δεν διατηρείται ο ίδιος ρυθμός σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Αντίθετα, το σώμα καλείται να προσαρμόζεται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης, με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

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Σύμφωνα με την ειδικό, η προσθήκη ανηφορικών διαδρομών μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος της άσκησης. Ενδεικτικά, έρευνες έχουν δείξει ότι το περπάτημα σε διάδρομο με κλίση 5% αυξάνει κατά μέσο όρο κατά 52% την ενέργεια που απαιτείται, ενώ σε κλίση 10% η αύξηση φτάνει το 113%, σε σύγκριση με το περπάτημα σε επίπεδο έδαφος.

Τα οφέλη του μεταβολικού περπατήματος για τον οργανισμό

Η ενσωμάτωση διαφορετικών ρυθμών και κλίσεων στην καθημερινή βάδιση μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, πέρα από την απλή καύση θερμίδων.

1. Αυξάνει την καύση θερμίδων

Το γρήγορο περπάτημα και οι ανηφορικές διαδρομές απαιτούν μεγαλύτερη μυϊκή προσπάθεια, με αποτέλεσμα το σώμα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με έναν χαλαρό περίπατο. Έτσι, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία του απαραίτητου θερμιδικού ελλείμματος που υποστηρίζει την απώλεια βάρους.

2. Συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να βοηθήσει τον οργανισμό να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα όταν η άσκηση συνδυάζεται με ισορροπημένη διατροφή και γενικότερα υγιεινές συνήθειες.

3. Ενδυναμώνει τους μύες των ποδιών και των γλουτών

Οι ανηφόρες, οι σκάλες και η αύξηση της ταχύτητας ενεργοποιούν εντονότερα τους γλουτιαίους μύες, τους τετρακέφαλους και τις γάμπες. Με αυτόν τον τρόπο, το περπάτημα γίνεται πιο απαιτητικό για το μυϊκό σύστημα και συμβάλλει στη βελτίωση της δύναμης και της αντοχής του κάτω μέρους του σώματος.

4. Υποστηρίζει την υγεία των οστών

Ως δραστηριότητα κατά την οποία το σώμα σηκώνει το ίδιο του το βάρος, το περπάτημα συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής υγείας. Η προσθήκη ανηφόρων και σκαλοπατιών αυξάνει περαιτέρω τη σωματική πρόκληση.

5. Βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία

Το γρήγορο περπάτημα αποτελεί μια καλή εναλλακτική για όσους θέλουν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή τους αντοχή χωρίς να καταφύγουν στο τρέξιμο. Αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, ενώ συνήθως επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις σε σχέση με το τρέξιμο.

Πώς να κάνετε μεταβολικό περπάτημα σε μόλις 25 λεπτά

Η συγκεκριμένη μορφή άσκησης δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή πολύωρη προπόνηση. Ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 λεπτών μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή, με την προϋπόθεση ότι προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στο επίπεδο φυσικής κατάστασης κάθε ατόμου.

Η προτεινόμενη προπόνηση περιλαμβάνει πέντε διαδοχικά στάδια:

0-5 λεπτά: Προθέρμανση

Ξεκινήστε με χαλαρό περπάτημα, ώστε το σώμα να προετοιμαστεί σταδιακά για την άσκηση. Κρατήστε τους ώμους χαλαρούς, αφήστε τα χέρια να κινούνται φυσικά και αποφύγετε να ξεκινήσετε αμέσως με γρήγορο ρυθμό.

5-10 λεπτά: Αυξήστε την ταχύτητα

Περάστε σε πιο γρήγορο βηματισμό. Η αναπνοή σας θα πρέπει να γίνεται ελαφρώς πιο έντονη, χωρίς όμως να δυσκολεύεστε να συνομιλήσετε. Διατηρήστε τον αυξημένο ρυθμό για περίπου ένα έως δύο λεπτά και στη συνέχεια επιβραδύνετε για να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας.

10-15 λεπτά: Εντάξτε διαλειμματική προπόνηση

Εναλλάξτε ένα λεπτό γρήγορου περπατήματος με ένα λεπτό σε πιο άνετο ρυθμό. Επαναλάβετε τον κύκλο μερικές φορές, προσαρμόζοντας τη διάρκεια ανάλογα με τις αντοχές σας. Στόχος είναι να αυξηθεί η ένταση χωρίς να φτάσετε σε σημείο υπερβολικής εξάντλησης.

15-20 λεπτά: Προσθέστε ανηφόρα ή σκάλες

Εάν υπάρχει δυνατότητα, επιλέξτε μια ήπια ανηφορική διαδρομή ή ανεβείτε σκάλες, διατηρώντας σταθερό βηματισμό και όρθια στάση σώματος. Κάντε μικρότερα βήματα εφόσον χρειάζεται. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ανηφόρα, μπορείτε να συνεχίσετε με εναλλαγές γρήγορου και πιο αργού περπατήματος σε επίπεδο έδαφος.

20-25 λεπτά: Αποθεραπεία

Ολοκληρώστε την προπόνηση με πιο αργό περπάτημα, ώστε η αναπνοή και οι καρδιακοί παλμοί να επιστρέψουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πόσο συχνά μπορείτε να κάνετε μεταβολικό περπάτημα

Η συνέπεια είναι καθοριστική για τα οφέλη της συγκεκριμένης άσκησης. Όπως επισημαίνει η ειδικός, η ένταση και η διάρκεια θα πρέπει να προσαρμόζονται στο επίπεδο φυσικής κατάστασης κάθε ατόμου.

Όσοι ξεκινούν τώρα μπορούν να επιλέξουν μικρότερα διαστήματα αυξημένης έντασης και να αυξάνουν σταδιακά τη δυσκολία, καθώς βελτιώνεται η αντοχή τους. Δεν χρειάζεται κάθε προπόνηση να είναι πιο απαιτητική από την προηγούμενη.

Πηγή: womenshealthmag