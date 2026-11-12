Δήμοι της Αττικής προγραμματίζουν κοινή ενημερωτική εκδήλωση στις 30 Νοεμβρίου, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Σε αναδίπλωση οδηγείται η κυβέρνηση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε περιοχές της Αττικής, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις δήμων και τοπικών κοινωνιών. Την ίδια ώρα, εγείρονται ερωτήματα για τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στην προετοιμασία του επίμαχου σχεδιασμού και για τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το «πολεοδομικό εγχείρημα» που εξελίσσεται σε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό φιάσκο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών τροποποιήσεων στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ακόμη και εξαιρέσεων περιοχών από τις προβλεπόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Η κυβερνητική υπαναχώρηση έρχεται μετά τη συγκρότηση κοινού μετώπου δήμων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, οι οποίοι ζητούν την πλήρη απόσυρση της μελέτης και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση. Στο μέτωπό αυτό καθημερινά προστίθενται και άλλες δημοτικές αρχές.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 25 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή σε 11 δημοτικές ενότητες, που εκτείνονται σε επτά δήμους, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην απουσία επαρκούς αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των περιοχών, στις ήδη επιβαρυμένες υποδομές και στον κίνδυνο αλλοίωσης του οικιστικού χαρακτήρα τους.

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Σοβαρά ερωτήματα

Ωστόσο, πέρα από τις πιθανές διορθώσεις, ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο εκπόνησης και προώθησης της μελέτης. Ο ρόλος του ΤΕΕ στον σχεδιασμό και την τεχνική προετοιμασία των παρεμβάσεων παραμένει ουσιαστικά αθέατος στη δημόσια συζήτηση, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος αξιολόγησε την καταλληλότητα των περιοχών υποδοχής και με ποια κριτήρια.

Αντίστοιχα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ καλείται να εξηγήσει γιατί προχώρησε στη διαβούλευση ενός σχεδίου που προκάλεσε τόσο εκτεταμένες αντιδράσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει επανειλημμένα ακυρώσει ρυθμίσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος.

Στη βάση αυτή Δήμοι της Αττικής προγραμματίζουν κοινή ενημερωτική εκδήλωση στις 30 Νοεμβρίου, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.