Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τρεις συνομιλητές αναφέρθηκαν στη ζωή του Φράνσις Αντετοκούνμπο, στις επαγγελματικές τους βλέψεις, στην οικογένειά του, αλλά και στην γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο μίλησε για τη συνάντηση με την οικογένειά του το 2017

Με αφορμή μία φωτογραφία που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής ο Φράνσις Αντετοκούνμπο, μίλησε για την οικογένειά του, τη μητέρα του και τα αδέρφια του, εστιάζοντας στη συνάντησή τους το 2017:

«Ναι, αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε τη στιγμή που συναντηθήκαμε όλοι μαζί, επιτέλους, το 2017. Οι γονείς μου απόστρεψαν από τις ΗΠΑ και ήταν η πρώτη φορά που με είδαν μετά από τόσα χρόνια. Οι γονείς μου είπαν να χαμογελάσουμε για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ήταν πραγματικά μία υπέροχη στιγμή και αυτός ο φωτογράφος ήταν ιδιαίτερος».

Σε ό,τι αφορά τη μητέρα του, ο Φράνσις, ανέφερε: «Η μητέρα μου νομίζω ότι είναι ένα πολύ ταπεινό άτομο. Είναι πολύ ήρεμη και προσγειωμένη, είναι ένα άτομο που της αρέσει η ισότητα και δεν κάνει διακρίσεις. Είναι άνθρωπος που προσεύχεται… Προσεύχεται για εμάς, τους φίλους μας, την οικογένειά μας. Είναι η καλύτερη μητέρα που μπορεί κάποιος να ζητήσει».

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Η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Φράνσις Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην μουσική του καριέρα, αλλά και στη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Ξεκίνησα τη μουσική μου όταν ήμουν ακόμη μικρό παιδί, αγαπώ τη μουσική και ξεκίνησα να παράγω ήχο το 2009. Όταν ήρθα στην Ελλάδα ξεκίνησα να κάνω περισσότερες παραγωγές στο στούντιο, άρα περίπου το 2018 – 2019, ήταν η στιγμή που ξεκίνησα να παράγω περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολίασε: «Υπήρχε ένας άνθρωπος που μας έφερε κοντά και πραγματικά του εύχομαι καλό παράδεισο εκεί που είναι. Τον εκτιμούσα και πραγματικά τον ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ήταν ένα φανταστικό άτομο και καταλάβαινε ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Τον γνώρισα όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία πρεμιέρα σε ένα από τα τραγούδια μου… και είχε θέμα την οικογένεια, αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού. Με είδε να κάνω αυτές τις παρουσιάσεις και είπε να συνεργαστούμε, να γνωριστούμε. Αργότερα κάναμε ένα τουρ στην Ελλάδα, δουλέψαμε μαζί και στα μπουζούκια, ήταν πολύ ωραία».

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