Ο Γιάννης Ζουγανέλης σχολίασε την ΑΙ φωτογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου μέσα από το νοσοκομείο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υγεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σχολιάζοντας παράλληλα την ΑΙ φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, με τον γνωστό μουσικό να αποκαλύπτει ότι ο φίλος και συνάδελφός του είναι καλύτερα στην υγεία του.

«Είναι σε μία φάση που είναι πολύ καλύτερα», εξήγησε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης, σχολίασε την ΑΙ φωτογραφία που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες στα social media, απεικονίζοντας τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε κρεβάτι νοσοκομείο: «Αίσχος, αίσχος. Ντροπή! Κατάπτυστο, δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φωτογραφία ο Βασίλης. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ντρέπομαι που η ζωή με έφερε να συνυπάρχω με όλους αυτούς».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, διέκοψε την φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με πνευμονία. Λίγο καιρό αργότερα ο Γιάννης Ζουγανέλης είχε αναφέρει ότι ο σπουδαίος έλληνας καλλιτέχνης, αντιμετωπίζει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

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Ο Γιάννης Ζουγανέλης διέψευσε τις φήμες ότι η κόρη του θα συνεργαστεί με τον Νίκο Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, μίλησε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο Καρβέλας είναι φίλος μου και η Άννα Βίσση έχουμε συνυπάρξει, έχουμε βρεθεί. Τους θαυμάζω και τους δυο, όμως δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα…», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στη συνέχεια μάλιστα, διέψευσε τις φήμες που ήθελαν την κόρη του, Ελεονώρα Ζουγανέλη, να συνεργάζεται επαγγελματικά με τον Νίκο Καρβέλα: «Όχι, όχι, καμία σχέση, ψέματα. Έχουμε γεμίσει ψέματα».

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