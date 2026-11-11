Με μια χαρακτηριστική τοποθέτηση, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος περιέγραψε τη μικρή οθόνη ως έναν χώρο στον οποίο δεν είναι εύκολη η πρόσβαση.

Την επιστροφή του στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο YouTube ετοιμάζει ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το τηλεοπτικό τοπίο και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, αναφέρθηκε στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιλέγει να κινηθεί εκτός τηλεόρασης.

Με μια χαρακτηριστική τοποθέτηση, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος περιέγραψε τη μικρή οθόνη ως έναν χώρο στον οποίο δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιορισμοί για όσους επιθυμούν να κινηθούν έξω από τα καθιερωμένα τηλεοπτικά πλαίσια.

Η επιστροφή στο YouTube και το νέο στούντιο

Η απάντησή του, όπως φαίνεται, βρίσκεται στο διαδίκτυο, όπου σχεδιάζει να δημιουργήσει τις δικές του εκπομπές. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, δεν πρόκειται για μια απλή διαδικτυακή προσπάθεια, αλλά για ένα οργανωμένο εγχείρημα, με στόχο την παραγωγή εκπομπών που θα διαθέτουν επαγγελματικές προδιαγραφές.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου στούντιο, το οποίο θα εξοπλιστεί κατάλληλα, με σύγχρονα συστήματα φωτισμού και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Η έναρξη των εκπομπών θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες.

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«Επειδή για εμάς η τηλεόραση είναι χώρος κατειλημμένος. Το λέω ευγενικά εν πάση περιπτώσει. Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε εκπομπές στο YouTube και στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσουμε όταν τελειώσουν οι εργασίες, το στούντιο, τα φώτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

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