«Κάθε ευρώ που πηγαίνει στη διαφθορά λείπει από το κοινωνικό κράτος, στερεί σχολεία, νοσοκομεία και παροχές από το λαό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Βίντεο από τη συνομιλία που είχε με έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο με αναπηρία «ανέβασε» στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ:

«’Ο λαός τραβάει μεγάλο ζόρι’.

Με αυτή την φράση ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος με αναπηρία μου έσφιξε το χέρι.

‘Μόνο για τα φάρμακα μαζί με τη γυναίκα πληρώνω 250 ευρώ το μήνα, πάει η σύνταξη’.

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Και αυτό αποτελεί την απάντηση σε όσους αναρωτήθηκαν και αντέδρασαν που η ΕΛΑΣ έθεσε ως προτεραιότητα και καταθέσαμε στη ΔΕΘ την πρόταση για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα.

‘Πρόεδρε κοίταξε λίγο τον κοσμάκη’.

Τους καθημερινούς ανθρώπους που έχει ξεχάσει και διαλύει τη ζωή τους μια κυβέρνηση που εξαντλεί την ευαισθησία της και είναι γαλαντόμα όταν θέλει να μοιράσει απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς της, αλλά αναρωτιέται «πού θα βρούμε τα λεφτά» όταν προτάσσουμε την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας, θα τα εξασφαλίσουμε μόλις τελειώσει το πάρτι της διαφθοράς. Γιατί κάθε ευρώ που πηγαίνει στη διαφθορά λείπει από το κοινωνικό κράτος, στερεί σχολεία, νοσοκομεία και παροχές από το λαό. Η εντιμότητα είναι το άλλο μισό της αξιοπρέπειας. Και αυτή την αξιοπρέπεια θα τη δώσουμε πίσω σε όλους τους έντιμους ανθρώπους του μόχθου για να μην τραβάνε κανένα ζόρι».

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