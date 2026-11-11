Η ομάδα επιστημόνων του ΙΝΑΤ παρουσιάζει τις δικές της θέσεις για την υγιή ανάπτυξη των ΑΠΕ και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα χάραξης ενός Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για αυτές.

Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται στο κρίσιμο θέμα της ενέργειας, εστιάζοντας αυτή τη φορά στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο ενώ συνιστά μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας, την ίδια στιγμή αποδεικνύει τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται η πολιτεία.

Μέσα από την ανάλυση της Ομάδας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Ινστιτούτου γίνεται σαφής η προτεραιότητα που δίνει το ΕΧΠ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αγνοώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ακόμα και σε Οικότοπους του Δικτύου Natura 2000. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις πρακτικές της εξάρτησης και της ενεργειακής ολιγαρχίας, προκρίνοντας το επενδυτικό συμφέρον μικρού ρίσκου και αγνοώντας την αυτοπαραγωγή, τις ενεργειακές κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας.

Μια επιπλέον διάσταση έχει να κάνει με την περαιτέρω ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τα οποία χωρίς μέριμνα για την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται στερούνται νοήματος. Ήδη σημαντικό ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας συχνά απορρίπτεται, όταν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν παραγωγή που ξεπερνά τις τρέχουσες ανάγκες. Η επαρκής σύνδεση των δύο πεδίων συνιστά το πλέον κρίσιμο ζητούμενο.

Η ομάδα επιστημόνων του ΙΝΑΤ παρουσιάζει τις δικές της θέσεις για την υγιή ανάπτυξη των ΑΠΕ και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα χάραξης ενός Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για αυτές. Ενός σχεδιασμού ο οποίος θα βάζει σε προτεραιότητα το περιβάλλον, την ενεργειακή δημοκρατία και τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και όχι τα μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανάλυση του ΙΝΑΤ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ομάδα Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, ΙΝΑΤ

– Βανέσσα Κατσαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ

– Χριστίνα Τσιάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συνεργάτης του ΙΝΑΤ

– Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημείας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ

– Γιώργος Βασιλειάδης, Φυσικός, Συνεργάτης του ΙΝΑΤ

– Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ

– Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης Ενεργειακών Συστημάτων, Συνεργάτης ΙΝΑΤ

– Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ και πρώην Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ

– Δημήτρης Τσέκερης, Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνεργάτης του ΙΝΑΤ