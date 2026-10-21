«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κλειστές, ιδιοκτησιακές λύσεις, δημιουργώντας συστημική εξάρτηση, αδιαφάνεια αλγορίθμων και κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια», τονίζει το ΙΝΑΤ.

Η Ομάδα Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα προτείνει τη χρήση ανοιχτού λογισμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

«Ο πολυδιαφημισμένος ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας περιστρέφεται γύρω από μια ποικιλία διαφορετικών apps του gov.gr και τη φημολογούμενη πάταξη της γραφειοκρατίας που προσδοκά να επιφέρουν.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις γραμμές του κώδικα, τη συγκέντρωση των ψηφιακών προσωπικών δεδομένων των πολιτών και την εθνική ασφάλεια της χώρας;», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό άρθρο που ανέβηκε στην ιστοσελίδα του ΙΝΑΤ και συνεχίζει: «Στην τελευταία ανάλυση της Ομάδας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του ΙΝΑΤ, γίνεται σαφές πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κλειστές, ιδιοκτησιακές λύσεις, δημιουργώντας συστημική εξάρτηση, αδιαφάνεια αλγορίθμων και κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια. Στον δείκτη Open Data Maturity 2025, ο οποίος αξιολογεί τη θεσμική πολιτική, τη λειτουργία και την επάρκεια της εθνικής υποδομής διάθεσης ανοιχτών δεδομένων η Ελλάδα συγκεντρώνει 61,2% και κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Παράλληλα, φαίνεται ότι απουσιάζει μια εθνική στρατηγική για τις ανοιχτές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος, την περιορισμένη αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και την αδυναμία μετανάστευσης δεδομένων και συστημάτων.

Χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Εσθονία προωθούν τη χρήση ανοιχτού λογισμικού σε μία σειρά από δημόσιες δομές και υπηρεσίες, από τους ΟΤΑ μέχρι τις Ένοπλες Δυνάμεις θωρακίζοντας τα δεδομένα τους, εξοικονομώντας πόρους και διασφαλίζοντας την ψηφιακή τους κυριαρχία.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υπάρχουν, οι κοινότητες ανοιχτού κώδικα είναι ώριμες, η διεθνής εμπειρία τεκμηριωμένη. Το μόνο που λείπει, είναι η πολιτική βούληση».

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Δείτε ΕΔΩ το άρθρο της Ομάδας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

{https://x.com/ATsiprasInst/status/2112800249710583840}