Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης έκλεισε ένα κεφάλαιο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: Πώς προστατεύεται η Δημοκρατία, όταν όσοι βρέθηκαν στη φυλακή για τις εγκληματικές πράξεις τους επιχειρούν να επιστρέψουν στην εκλογική διαδικασία είτε ως «πολιτικοί ακτιβιστές που καταδικάστηκαν για τις ιδέες τους», είτε ως «μετανοημένοι»;

Τον λόγο στη συζήτηση θα πάρουν, η Μαρία Λεπενιώτη, επίτιμη Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος του Δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Δημοσθένης Λέντζης, Αναπλ. Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ο Κωστής Παπαϊωάννου, Διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, Εκπαιδευτικός, και ο Βασίλης Καραθανάσης, φοιτητής Πολυτεχνείου, Νέα Γενιά ΕΛ.Α.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών θα παρέμβουν επίσης η Μαρίνα Δαλιάνη, από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρος υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και η Ολυμπία Γεώργα από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, Εκπαιδευτικός. Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και σε ερωτήσεις.

Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το ΙΝΑΤ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση για το φαινόμενο της ακροδεξιάς από ένα αποστειρωμένο θεωρητικό πλαίσιο, στην κοινωνία, στις γειτονιές, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς και κυρίως στον δημόσιο διάλογο.

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Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΙΝΑΤ, Μιχάλης Καλογήρου, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς.

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα «Θ. Δημητρακόπουλος» του ΚΥΒΕ Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου & Κηφισού 1)