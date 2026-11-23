Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη φορολογία κεφαλαίου, όπου το κόστος των απαλλαγών ανήλθε στα 12,08 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 9,07 δισ. ευρώ το 2024.

Στα 26,28 δισ. ευρώ εκτοξεύθηκε το συνολικό καταγεγραμμένο κόστος των φοροαπαλλαγών το 2025, από 22,88 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 3,4 δισ. ευρώ ή 14,9% μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Η σύγκριση των στοιχείων της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2027 με τα νεότερα δεδομένα αποκαλύπτει σημαντικές ανακατατάξεις μεταξύ των φορολογουμένων που επωφελούνται από τις κρατικές ελαφρύνσεις.

Μεγάλοι κερδισμένοι εμφανίζονται οι κατηγορίες που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία και το εισόδημα φυσικών προσώπων, ενώ αντίθετη πορεία ακολουθούν οι φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων. Το συνολικό κόστος των φορολογικών εξαιρέσεων αντιστοιχεί πλέον στο 36,3% των φορολογικών εσόδων, αναδεικνύοντας το μέγεθος ενός συστήματος που διευρύνεται συνεχώς, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές ποιοι ωφελούνται περισσότερο και εάν οι ελαφρύνσεις επιτυγχάνουν τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους τους.

Η διεύρυνση του συστήματος αποτυπώνεται και στον αριθμό των φοροαπαλλαγών, που από 1.106 το 2023 αυξήθηκαν σε 1.236 το 2024 και έφθασαν τις 1.399 το 2025. Μέσα σε δύο χρόνια προστέθηκαν 293 περιπτώσεις, αύξηση 26,5%, ενώ μόνο κατά το τελευταίο έτος καταγράφηκαν 163 επιπλέον φορολογικές εξαιρέσεις.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη φορολογία κεφαλαίου, όπου το κόστος των απαλλαγών ανήλθε στα 12,08 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 9,07 δισ. ευρώ το 2024. Μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν περίπου 3,01 δισ. ευρώ, αύξηση 33,2%, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο 89% της συνολικής αύξησης των καταγεγραμμένων φορολογικών δαπανών. Το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας στο σύνολο των φοροαπαλλαγών αυξήθηκε από 39,6% σε περίπου 46%. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων, οι εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις, δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές. Ενδεικτικό του μεγέθους είναι ότι το 2024 οι απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων είχαν αποτιμηθεί σε 6,35 δισ. ευρώ, ενώ εκείνες που συνδέονται με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε 2,43 δισ. ευρώ.

Οι κερδισμένοι της χρονιάς και η αντίπερα όχθη

Στους κερδισμένους της χρονιάς συγκαταλέγονται επίσης οι δικαιούχοι απαλλαγών στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το δημοσιονομικό κόστος αυξήθηκε από 4,95 δισ. ευρώ το 2024 σε 6,1 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περίπου 1,15 δισ. ευρώ ή 23,3%. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, οικογένειες με παιδιά και άλλες ομάδες φορολογουμένων. Η αύξηση είναι σημαντική, καθώς υπερβαίνει αισθητά τον ρυθμό ανόδου του συνολικού κόστους των φοροαπαλλαγών. Παράλληλα, το μερίδιο των φυσικών προσώπων ενισχύθηκε από 21,6% σε 23,2%.

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Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι επιχειρήσεις, καθώς οι φορολογικές δαπάνες στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων μειώθηκαν από 5,81 δισ. ευρώ το 2024 σε 4,9 δισ. ευρώ το 2025. Πρόκειται για υποχώρηση περίπου 905 εκατ. ευρώ ή 15,6%, η οποία διαφοροποιεί αισθητά την εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες. Το μερίδιο των επιχειρηματικών φοροαπαλλαγών περιορίστηκε από 25,4% σε 18,6% του συνόλου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, πάντως, μια σαφή μεταβολή στην κατανομή των φορολογικών δαπανών, με τις επιχειρήσεις να χάνουν μερίδιο έναντι της ακίνητης περιουσίας και των φυσικών προσώπων.

Μικρότερες, αλλά επίσης χαρακτηριστικές, είναι οι μεταβολές στους έμμεσους φόρους. Οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν από 1,01 δισ. ευρώ το 2024 σε 1,13 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο περίπου 122 εκατ. ευρώ ή 12,1%. Στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το κόστος διαμορφώθηκε σε 1,05 δισ. ευρώ, έναντι 1,024 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,5%. Αντίθετα, οι απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων μειώθηκαν από 622,6 εκατ. ευρώ σε 594,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 4,6%. Πτωτικά κινήθηκαν και οι ελαφρύνσεις στα τέλη ταξινόμησης οχημάτων και στον φόρο κατανάλωσης προϊόντων καφέ, από 270 εκατ. ευρώ σε 263,7 εκατ. ευρώ. Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής αποτέλεσε εξαίρεση, με αύξηση από 72,9 εκατ. ευρώ σε 82,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 13,5%.