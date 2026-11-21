Η κυβέρνηση διατηρεί ένα διαρκώς διευρυνόμενο πλέγμα εξαιρέσεων, χωρίς να έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη αποτίμηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητάς τους.

Ένα φορολογικό σύστημα δύο ταχυτήτων, που προσφέρει γενναιόδωρες ελαφρύνσεις στην περιουσία και στο κεφάλαιο, την ώρα που η πλειονότητα των πολιτών σηκώνει δυσανάλογα φορολογικά βάρη, αποτυπώνουν τα στοιχεία για τις φοροαπαλλαγές του 2025.

Το συνολικό κόστος τους εκτινάχθηκε στα 26,28 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 36,3% των φορολογικών εσόδων, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τις προτεραιότητες της κυβερνητικής φορολογικής πολιτικής.

Η εκρηκτική αύξηση δεν είναι συγκυριακή. Από τα 12,8 δισ. ευρώ του 2021, το κόστος των φοροαπαλλαγών έχει υπερδιπλασιαστεί, ενώ μόνο μέσα στο 2025 αυξήθηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός τους έφτασε τις 1.399, από περίπου 1.060 το 2021.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πόσο κοστίζουν, αλλά κυρίως ποιοι καρπώνονται τα οφέλη και ποιοι μένουν εκτός.

Η μερίδα του λέοντος στο κεφάλαιο

Αποκαλυπτική είναι η κατανομή των φορολογικών ελαφρύνσεων. Στη φορολογία κεφαλαίου κατευθύνονται 12,08 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 46% του συνολικού ποσού. Πρόκειται για απαλλαγές που συνδέονται με ακίνητα, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

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Αν και ορισμένες προστατεύουν μικροϊδιοκτήτες και οικογένειες, η απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης αφήνει αναπάντητο το ερώτημα κατά πόσον ευνοούνται δυσανάλογα όσοι διαθέτουν μεγάλη περιουσία.

Την ίδια στιγμή, οι φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων φτάνουν τα 4,9 δισ. ευρώ, ενώ εκείνες που αφορούν το εισόδημα φυσικών προσώπων περιορίζονται στα 6,1 δισ. ευρώ. Η σύγκριση δεν αποδεικνύει από μόνη της ποιοι ωφελούνται περισσότερο, αναδεικνύει όμως την ανάγκη να δημοσιοποιηθούν αναλυτικά στοιχεία ανά εισοδηματική και περιουσιακή κατηγορία.

Φορολογικά προνόμια χωρίς λογοδοσία

Η κυβέρνηση διατηρεί ένα διαρκώς διευρυνόμενο πλέγμα εξαιρέσεων, χωρίς να έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη αποτίμηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητάς τους. Μάλιστα, το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος ενδέχεται να υπερβαίνει τα 26,28 δισ. ευρώ, καθώς αρκετές απαλλαγές δεν μπορούν να αποτιμηθούν λόγω ελλιπών στοιχείων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει συνολική επανεξέταση των φοροαπαλλαγών, ώστε οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να κατευθυνθούν στη στήριξη των ευάλωτων, στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και στην καινοτομία.