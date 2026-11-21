Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το τελευταίο διάστημα προχωρήσει σε επανειλημμένες ανακοινώσεις για περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή, αποδίδοντάς τα σε πρόσκρουση σε νάρκες.

Νέο περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όταν δεξαμενόπλοιο επλήγη από αδιευκρίνιστο βλήμα στην πρύμνη του, την ώρα που κατευθυνόταν προς την έξοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Χασάμπ, στη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο πίσω τμήμα του πλοίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν υπήρξαν επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών ούτε εάν σημειώθηκε διαρροή καυσίμων ή άλλων ουσιών.

Η εκδοχή των Φρουρών της Επανάστασης για θαλάσσια νάρκη

Διαφορετική εκδοχή για τα αίτια του περιστατικού παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με αναφορές που μεταδόθηκαν από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το τελευταίο διάστημα προχωρήσει σε επανειλημμένες ανακοινώσεις για περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή, αποδίδοντάς τα σε πρόσκρουση σε νάρκες.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη επιχείρηση αποναρκοθέτησης στο θαλάσσιο πέρασμα.

Στρατηγικής σημασίας πέρασμα για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για τη διεθνή οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν από την περιοχή διερχόταν σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου.

Η γεωγραφική τους θέση, ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, τα καθιστά κομβικό σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων προς τις διεθνείς αγορές.

Η αστάθεια στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα, με τα εμπορικά και ενεργειακά πλοία να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένους κινδύνους κατά τη διέλευσή τους.