Χωρίς περίπλοκα προγράμματα, ατελείωτες επαναλήψεις και πολύωρες προπονήσεις στο γυμναστήριο.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική προπόνηση δύναμης μπορεί να βασιστεί σε μόλις πέντε βασικές κινήσεις, μια προσέγγιση που, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των μυών και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Ο θρύλος του bodybuilding, ο οποίος έκλεισε τα 79 του χρόνια στις 30 Ιουλίου, παραμένει πιστός στη γυμναστική, γιορτάζοντας μάλιστα τα γενέθλιά του με μια προπόνηση, σε γυμναστήριο που φαίνεται να είναι το Gold's Gym στη Βενετία της Καλιφόρνια.

«Σήμερα γίνομαι 79. Δεν θέλω δώρα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram, καλώντας τους ακολούθους του να αφιερώσουν χρόνο στη σωματική άσκηση. Μέσα από το ενημερωτικό του δελτίο Pump Club, ο Σβαρτσενέγκερ προωθεί εδώ και καιρό μια απλή φιλοσοφία προπόνησης, σύμφωνα με την οποία δεν χρειάζονται δεκάδες διαφορετικές ασκήσεις για να ενισχύσει κανείς τη μυϊκή του δύναμη.

Οι 5 βασικές κινήσεις που πρέπει να περιλαμβάνει μια προπόνηση

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία που παρουσιάζεται στο Pump Club, κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης μπορεί να στηρίζεται σε πέντε κατηγορίες κινήσεων: squat, push, pull, hinge και carry.

Πρόκειται για βασικά κινητικά μοτίβα που ενεργοποιούν διαφορετικές μυϊκές ομάδες και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης του κάθε ασκούμενου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ειδικότερα:

Squat (κάθισμα): Ενεργοποιεί κυρίως τους μύες των ποδιών και των γλουτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κίνηση κατά την οποία κάποιος κάθεται και σηκώνεται από μια καρέκλα.

Push (ώθηση): Περιλαμβάνει ασκήσεις όπως τα push-ups και οι πιέσεις με βάρη, οι οποίες γυμνάζουν κυρίως το στήθος, τους ώμους και τους τρικέφαλους.

Pull (έλξη): Ασκήσεις όπως οι κωπηλατικές και οι έλξεις ενεργοποιούν κυρίως τους μύες της πλάτης και των χεριών.

Hinge (κάμψη ισχίου): Εστιάζει στην οπίσθια μυϊκή αλυσίδα, δηλαδή στους γλουτούς, τους οπίσθιους μηριαίους και τους μύες της πλάτης. Παραδείγματα αποτελούν οι άρσεις θανάτου με τεντωμένα πόδια και οι αιωρήσεις με kettlebell.

Carry (μεταφορά βάρους): Περιλαμβάνει το κράτημα βαρών και το περπάτημα, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του κορμού, της λαβής και άλλων μυϊκών ομάδων.

Πόσα σετ και επαναλήψεις προτείνονται

Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ένα απλό πρόγραμμα προπόνησης, η πρόταση είναι να πραγματοποιούν αρχικά δύο έως τρία σετ των 10-12 επαναλήψεων για κάθε άσκηση, με διάλειμμα περίπου δύο λεπτών ανάμεσα στα σετ.

Καθώς βελτιώνεται η δύναμη και η αντοχή τους, μπορούν σταδιακά να αυξάνουν τον αριθμό των σετ, προσθέτοντας ένα ή δύο, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Η συχνότητα που προτείνεται είναι τρεις έως τέσσερις προπονήσεις την εβδομάδα, χωρίς να απαιτείται η πολύωρη παραμονή στο γυμναστήριο. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, δεν είναι οι ατελείωτες επαναλήψεις ή η συνεχής εναλλαγή ασκήσεων, αλλά η συνέπεια και η σωστή εκτέλεση των βασικών κινήσεων.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία προπόνησης βρίσκει υποστήριξη και στην επιστημονική βιβλιογραφία. Σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Sports Medicine, ο Vegard Iversen και οι συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και ο επιστήμονας της άσκησης Brad Schoenfeld, εξέτασαν τρόπους σχεδιασμού αποτελεσματικών προγραμμάτων μυϊκής ενδυνάμωσης με μικρότερη χρονική επιβάρυνση.

Οι ερευνητές έδωσαν έμφαση στις πολυαρθρικές ασκήσεις, όπως τα καθίσματα, οι πιέσεις και οι έλξεις, οι οποίες ενεργοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες μυϊκές ομάδες.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερα σετ ανά μυϊκή ομάδα την εβδομάδα, με εύρος περίπου 6 έως 15 επαναλήψεων, μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική βάση για την αύξηση της μυϊκής δύναμης και της μυϊκής μάζας.

Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ο συνολικός εβδομαδιαίος όγκος προπόνησης έχει μεγαλύτερη σημασία από τη συχνότητα με την οποία κάποιος επισκέπτεται το γυμναστήριο.

Πηγή: graziamagazine.com