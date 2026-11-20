Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.

Απο τις 27 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, με το ποσό της ενίσχυσης να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ για νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική στέγη.

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου ξεκινά από την Παρασκευή το απόγευμα, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης καταβολής της 30ής Νοεμβρίου.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ενώ τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια επιτρέπουν σε περισσότερους ενοικιαστές να λάβουν την ενίσχυση.

Η ενίσχυση αφορά όσους μισθώνουν κύρια κατοικία, αλλά και οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής κατοικίας για παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με αποτέλεσμα το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 850 ευρώ για ένα παιδί, στα 900 ευρώ για δύο παιδιά και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

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Η επιστροφή δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο, καθώς λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος. Για παράδειγμα, ενοικιαστής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες έχει καταβάλει συνολικά 3.000 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 250 ευρώ. Εάν το ίδιο μίσθωμα καταβάλλεται για 12 μήνες, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και η επιστροφή φτάνει τα 500 ευρώ.

Φοιτητική κατοικία

Ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται για τη φοιτητική κατοικία, με το ποσό της επιστροφής να φτάνει έως τα 800 ευρώ για κάθε μισθωμένη κατοικία φοιτητή, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η ενίσχυση υπολογίζεται επίσης με βάση το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό ποσό που έχει καταβληθεί.

Για οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο για την κύρια κατοικία τους και παράλληλα για τη στέγαση παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη, προβλέπεται διπλή επιστροφή, η οποία μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1.600 ευρώ. Το ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο όταν συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα στην κύρια κατοικία.

Στην περίπτωση που περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στην ίδια μισθωμένη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά για το συγκεκριμένο ακίνητο και όχι ξεχωριστά για κάθε φοιτητή. Για τη φοιτητική κατοικία δεν εφαρμόζεται περιουσιακό κριτήριο, σε αντίθεση με την κύρια κατοικία, για την οποία εξετάζεται και η συνολική ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, αυξάνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Ειδικότερα, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για την κύρια κατοικία ισχύουν παράλληλα περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία δεν προβλέπεται αντίστοιχο περιουσιακό όριο, ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Χωρίς αίτηση η πληρωμή - Τι πρέπει να ελέγξουν

Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, μέσω διασταύρωσης των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, ωστόσο θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία της κατοικίας, το ποσό του ενοικίου και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό που δικαιούται ο μισθωτής. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των στοιχείων, μπορεί να απαιτηθεί η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου».

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Ωστόσο, σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων και αχρεώστητης καταβολής, προβλέπεται επιστροφή του ποσού εντόκως, με επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμός από τη χορήγηση της ενίσχυσης για τα επόμενα τρία χρόνια.