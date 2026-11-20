Μετά το κύμα προσχωρήσεων πρώην βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ συζητιέται το άνοιγμα προς την άλλη κατεύθυνση.

Πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπέρ μιας αμφίπλευρης διεύρυνσης ώστε να μην δημιουργείται η εντύπωση μιας αποφασιστικής στροφής προς τα αριστερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν υπάρχει ακόμη τέτοια απόφαση στο επιτελείο Ανδρουλάκη, όμως για πρώτη φορά η συζήτηση έχει ανοίξει.

Πηγή που είναι σε θέση να γνωρίζει προθέσεις και διαθέσεις αποκλείει οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης στελεχών που ακολούθησαν τον Κ. Μητσοτάκη και μίλησαν άσχημα για το ΠΑΣΟΚ από το οποίο αποχώρησαν, όπως πχ ο Σπύρος Καρανικόλας, αλλά δεν ισχύει το ίδιο πχ για την Εύη Χριστοφιλοπούλου και την Ζέφη Δημαδάμα που ποτέ δεν επιτέθηκαν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.

Α.