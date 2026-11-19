Προς τη λάθος κατεύθυνση η χώρα λέει στη δημοσκόπηση το 68%.

Απώλειες καταγράφει η ΝΔ (24,1%), ενώ η ΕΛΑΣ (12,5%) και το ΠΑΣΟΚ (10,9%) ενισχύονται οριακά, στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Το 68% πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ δεύτερες εκλογές «βλέπει» το 64%, στη δημοσκόπηση η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 24,9% που συγκέντρωνε τον Οκτώβριο, στο 24,1%, στην πρόθεση ψήφου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,9%, με τα δύο κόμματα να κερδίζουν από 0,1%.

Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ΚΚΕ, που είναι στο 5,1%, από το 4,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 4,4% (από 5,2%), η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% (από 4,7%), η Φωνή Λογικής με 4% (από 4,4%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9% (από 3,3%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 12,2%.

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Σε ό,τι αφορά στην αδιευκρίνιστη ψήφο, το 13% είχε ψηφίσει ΝΔ το 2023, το 5% ΣΥΡΙΖΑ, το 3% ΠΑΣΟΚ και το 1% ΚΚΕ.

Βουλή εννέα κομμάτων «βγάζει» η εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης. Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει το 29,5%, από 30% τον Οκτώβριο, έναντι 15,3% της ΕΛΑΣ (από 15%) και 13,3% του ΠΑΣΟΚ (από 13%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ (6,2% από 5,8%), η Ελληνική Λύση (5,4% από 6,2%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,2% από 5,7%), η Φωνή Λογικής (4,9% από 5,3%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,8% από 4%) και η Συμμαχία Ελλήνων (3,3% από 3,5%).

Δεύτερες εκλογές «βλέπει» το 64%

Μείωση εμφανίζει το ποσοστό εκείνων που «βλέπουν» δεύτερες εκλογές (64% από 69%) και αύξηση αυτών που πιστεύουν ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση (32% από 28%). Από αυτούς, το 55% εκτιμούν ότι θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση (από 59%) και το 44% «βλέπουν» συνεργασία κομμάτων (από 40%).

Ενισχύεται το ποσοστό εκείνων που τάσσονται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας (52% από 48%). Το 45% (από 49%) προτιμούν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Υπέρ της πολιτικής αλλαγής τάσσεται το 62%, ενώ το 38% θέλει σταθερότητα.

Στη λάθος κατεύθυνση η χώρα, μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση λέει το 68% στη δημοσκόπηση, ποσοστό ενισχυμένο κατά τρεις μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Το 50% δηλώνει ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι και το 36% στην ίδια.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα (55%), με ενισχυμένο ποσοστό (52% τον Οκτώβριο). Δεύτερη στη λίστα των προβλημάτων είναι η οικονομία (32%) και τρίτη η διαφθορά (15%).

Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 69%- δύο μονάδες ψηλότερα από τον Οκτώβριο- και θετικά το 27%. Επίσης, αρνητική είναι η αξιολόγηση του 66% (άνοδος μίας μονάδας) για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 30% έχει θετική εικόνα.

Σε ό,τι αφορά στην αξιωματική αντιπολίτευση, το 73% αξιολογούν αρνητικά το ΠΑΣΟΚ (από 76%) και το ίδιο ποσοστό τον Νίκο Ανδρουλάκη (από 74%). Θετικά αξιολογεί την αξιωματική αντιπολίτευση το 18% και τον αρχηγό της το 19%.

Οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί αρχηγοί και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, παρά την απώλεια δύο ποσοστιαίων μονάδων (34%). Αντίθετα, ενισχύεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που καταγράφει άνοδο τριών μονάδων, για να φτάσει στο 33%. Τρίτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32% (απώλεια μίας μονάδας), μπροστά από τη Μαρία Καρυστιανού (30%, συν δύο μονάδες) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (28%, συν τέσσερις μονάδες). Στο 27% είναι ο Αλέξης Τσίπρας- άνοδος δύο μονάδων- ενώ το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποσπά το 29% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας το 13% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 7%. «Κανένας» απαντά το 25%.

Τι απαντούν για το κόμμα Σαμαρά

Τέλος, το 15% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 5% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό και το 10% αρκετά. Αντίθετα, το 20% λέει «όχι και τόσο πιθανό» και το 64% «απίθανο».

Όλη η δημοσκόπηση της Metron Analysis

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