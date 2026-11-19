Όσα έγιναν στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Μέσα σε ένα έντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, τελέστηκε η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων -που αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τον κόσμο- από ολόκληρο το «φάσμα» του προοδευτικού κόσμου.

«Ο Αλέκος είχε μπροστά του, την εικόνα ολόκληρου του χρόνου, όταν εμείς βλέπαμε την επόμενη μέρα», σημείωσε βαθύτατα συγκινημένος ο επί χρόνια συνεργάτης του, Στέλιος Αποστόλου, που πήρε πρώτος τον λόγο, αμέσως μετά την προβολή ενός βίντεο με δηλώσεις του εκλιπόντος. «Η απουσία του, μας πήρε μια σιγουριά που είχαμε όταν ήμασταν μαζί του», συμπλήρωσε, δίνοντας τον λόγο στον Τίμο Παπαδόπουλο - συναγωνιστή και φίλο του Αλ.Φλαμπουράρη, από την εποχή της Νεολαίας «Λαμπράκη» και τη δικτατορία.

Αφηγήθηκε την πρώτη ημέρα του πραξικοπήματος και τις πρώτες δύσκολες στιγμές. «Ήρθαμε στην Αθήνα την πρώτη εβδομάδα και αμέσως κάναμε την πρώτη επαφή με τον Χρόνη Μίσσιο». Στη συνέχεια, σημείωσε πόσο δύσκολη ήταν η επαφή την εποχή της παρανομίας. «Φιλοξενήθηκα στο σπίτι του Αλέκου, στην Αθήνα και φρόντισε για τις επαφές μου.

Ο Γιάννης Ματζουράνης, τόνισε πως «ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε πάθος και μέτρο. Πρόκειται για μια πολιτική παρουσία δεκαετιών. Διακρίνονταν από μετριοπάθεια, ρεαλισμό. Η λέξη σύντροφος αποκτούσε πραγματικό περιεχόμενο και άνοιγε χώρο στους νεότερους», υπογράμμισε ο γνωστός δικηγόρος.

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Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μπαλάφας μίλησε για την 50ετή φιλία τους. «Γνώρισα τον Αλέκο ως πολιτικό μηχανικό, αξιόπιστος και έντιμος. Δεν ήταν του κομματικού σωλήνα, πέρασε την πίστα του επαγγελματικού βίου», μιλώντας για τη γενναιοδωρία του.

«Από τον Αλέκο Φλαμπουράρη, πάρα πολλοί, όπως εγώ, μάθαμε πολιτική», είπε ο Ρήγας Αξελός. «Είχε πνεύμα ελεύθερο και μιλούσε με τους νεότερους ως ίσος προς ίσο», συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Εκτός του Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πρόσωπα από ολόκληρο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Από το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χάρης Δούκας και ο Δήμητρης Μάντζος.

Από την ΕΛΑΣ, ο Κώστας Τούμπουρος, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Έφη Αχτσιόγλου.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξης Χαρίτσης, Θεανώ Φωτίου, Σωκράτης Φάμελλος, Γιάννης Σαρακιώτης, οι πρώην υπουργοί Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Στέφανος Τζουμάκας, Κώστας Πουλάκης, Τέρενς Κουίκ και ο Κώστας Ζουράρις.

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