Η ΕΛΑΣ «θέλουμε να είναι ένα κόμμα μακράς πνοής, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και μια νέα ελπίδα για την επόμενη μέρα της χώρας μας», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε είναι ότι η κυβέρνηση δεν επιχείρησε, δεν σχεδίασε, δεν υλοποίησε την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Naftemporiki TV, στο περιθώριο της ομιλίας του στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

«Καμιά οικονομία που βασίζεται μονάχα στον τριτογενή τομέα της παραγωγής και ειδικότερα στον τουρισμό και στο real estate, δεν μπορεί να έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να έχει προοπτική», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και συνέχισε: «Είναι λοιπόν αναγκαίο να ξαναμιλήσουμε για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής, να μιλήσουμε για την ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και για τη στήριξη των ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής που παράγει ο τόπος μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, το οποίο θα γίνει τον προσεχή Φεβρουάριο. «Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να πάμε στην επόμενη εκλογική μάχη, έχοντας πρωτίστως συγκροτήσει τις δομές μας, τις οργανώσεις μας, την αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Άρα λοιπόν, είναι αυτονόητος ο λόγος της απόφασης αυτής και βεβαίως έχει να κάνει και με την ανάγκη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να συγκροτηθεί μία νέα ελπίδα. Αυτό θέλουμε να είναι ένα κόμμα μακράς πνοής, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και μια νέα ελπίδα για την επόμενη μέρα της χώρας μας».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα:

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: (Είμαστε) στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής και δίπλα μου έχω τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, καλωσορίσατε στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

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Αλέξης Τσίπρας: Καλώς σας βρίσκω.

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: Ας ξεκινήσουμε με το πώς αξιολογείτε το σημερινό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και ποιες αλλαγές θεωρείτε αναγκαίες για να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Αλέξης Τσίπρας: Πρώτα απ' όλα και το ίδιο το συνέδριό σας, ο τίτλος του συνεδρίου, ουσιαστικά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι υπονοεί την ανάγκη της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Όταν μιλάτε για μια νέα αρχιτεκτονική. Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά διότι μέχρι σήμερα δεν ήταν αυτονόητο ότι όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη να αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Θεωρώ λοιπόν μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που έχασε η σημερινή κυβέρνηση σε αυτά τα επτά χρόνια, που ανέλαβε ουσιαστικά αμέσως μετά την έξοδο της χώρας από μια πρωτοφανή σχεδόν δεκαετή κρίση χρέους και με τις δυνατότητες που είχε, τις δημοσιονομικές δυνατότητες που είχε και τα χρήματα που προέκυψαν από τη ρήτρα διαφυγής την περίοδο της πανδημίας και κυρίως από τη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε λοιπόν, είναι ότι δεν επιχείρησε, δεν σχεδίασε, δεν υλοποίησε την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Καμιά οικονομία που βασίζεται μονάχα στον τριτογενή τομέα της παραγωγής και ειδικότερα στον τουρισμό και στο real estate, δεν μπορεί να έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ξαναμιλήσουμε για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής, Να μιλήσουμε για την ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και για τη στήριξη των ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής που παράγει ο τόπος μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο στα λόγια, αλλά με συγκεκριμένες τομές και μεταρρυθμίσεις και με την κινητοποίηση πόρων, δημόσιων και ιδιωτικών. Ένα τέτοιο σχέδιο παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όχι απλά ένα ακόμα πρόγραμμα, αλλά ένα άλλο όραμα για την οικονομία και την προοπτική της χώρας, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο να παράγουμε περισσότερα σε αυτόν τον τόπο, να τα μοιράζουμε δικαιότερα, να μοιράζουμε με δικαιοσύνη και τις δυνατότητες και τα βάρη, ώστε να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η τρίτη πτυχή και νομίζω ότι αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, η επιδίωξη που θα έπρεπε να έχουμε όλοι, να διεκδικούμε ζωή με προοπτική και όχι επιβίωση.

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: Κατά την άποψή σας, ποια είναι η μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση για την επόμενη δεκαετία;

Αλέξης Τσίπρας: Η μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση αναμφίβολα είναι η γήρανση του πληθυσμού που έχει πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Με αυτή την έννοια μιλάω για οικονομική πρόκληση. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της χώρας μας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι με πολύ σημαντικές γνώσεις, πολύ σημαντικές σπουδές, πολύ σημαντική εξειδίκευση. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: Πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι σε μια νέα διεθνή οικονομική κρίση;

Αλέξης Τσίπρας: Είναι πολύ ενδιαφέρων ο όρος που χρησιμοποιείτε, διότι ήταν ο όρος εκείνος που το 2009 χρησιμοποιήθηκε από τον τότε υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και λίγο αργότερα οδηγηθήκαμε σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Μιας κυβέρνησης που τότε άφησε τη χώρα με έλλειμμα 15%, θυμίζω. Θα ήταν λοιπόν όχι μόνο ατόπημα και λάθος, αλλά θα ήταν και άγνοια κινδύνου να μιλήσω για θωρακισμένη οικονομία σε ένα πλαίσιο που βλέπουμε την αλληλεπίδραση σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι σταθερό, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο αστάθειας και αβεβαιότητας και ειδικότερα δε μιας χώρας που μπορεί μεν να βγήκε από την κρίση χρέους χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και εξαιτίας και της προσπάθειας που κάναμε, τις πολύ δύσκολες με πολιτικό κόστος προσπάθειες μιας έντιμης και ορθολογικής διαχείρισης που είχε ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του χρέους. Χωρίς αυτό δεν θα ήμασταν έξω από τα μνημόνια και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μας στις αγορές. Χάρη σε αυτά τα δυο βγήκαμε από τα μνημόνια και μπορέσαμε να ανασάνουμε. Παρόλα αυτά όμως έχουμε ένα χρέος που παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Έχουμε διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας κατ' επέκταση και φυσικά είναι μια οικονομία, η οποία είναι σε αλληλεπίδραση με όλες τις άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οικονομίες της περιοχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα ήταν και ατόπημα αλλά και άγνοια του κινδύνου να μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο. Το κρίσιμο όμως δεν είναι να αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις με φόβο, αλλά να σχεδιάσουμε το μέλλον, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας. Γι' αυτό και σήμερα μίλησα για την ανάγκη πλέον να σχεδιάσουμε, να συνδέσουμε την ασφάλεια με την ανάπτυξη. Θέλουμε μια αναπτυξιακή προοπτική που θα δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφάλειας, ήταν η αναφορά μου στον όρο securonomics, που είναι διεθνής όρος που χρησιμοποιείται ακριβώς για να περιγράψει αυτή την πολιτική που δημιουργεί συνθήκες εξασφάλισης απέναντι σε έναν αβέβαιο και ανασφαλή κόσμο.

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: Τον Φεβρουάριο ανακοινώσατε ότι θα γίνει η διοργάνωση ενός ιδρυτικού συνεδρίου. Μια αιφνιδιαστική κίνηση θα έλεγε κανείς. Που στοχεύει αυτή η απόφαση.

Αλέξης Τσίπρας: Νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος, διαστάλθηκε μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες στο τέλος της τετραετίας, άρα μας δίνει το περιθώριο και τον χρόνο που χρειαζόμασταν, είναι η αλήθεια, για την αναγκαία οργανωτική μας συγκρότηση. Είμαστε ένα κόμμα που ιδρύθηκε μόλις πεντέμισι μήνες πριν, σε λίγες μέρες κλείνουμε τον έκτο μήνα... Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να πάμε στην επόμενη εκλογική μάχη, έχοντας πρωτίστως συγκροτήσει τις δομές μας, τις οργανώσεις μας, την αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Άρα λοιπόν, είναι αυτονόητος ο λόγος της απόφασης αυτής και βεβαίως έχει να κάνει και με την ανάγκη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να συγκροτηθεί μία νέα ελπίδα. Αυτό θέλουμε να είναι ένα κόμμα μακράς πνοής, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και μια νέα ελπίδα για την επόμενη μέρα της χώρας μας.

Ιωάννα Παπανικολοπούλου: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Αλέξης Τσίπρας: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZHXOcHYh0XA}