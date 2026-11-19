Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να «απαγορευθούν πλήρως και να καταστραφούν ολοκληρωτικά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην κινεζική πόλη Σενζέν, με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρώτη σύνοδο κορυφής στην ιστορία με τη συμμετοχή των ηγετών των τριών χωρών. Η συνάντηση αποτέλεσε την κορύφωση της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου στην Ασία.

Οι τρεις ηγέτες κάθισαν γύρω από ένα μεγάλο, κυκλικό τραπέζι, σε ένα απομονωμένο παραλίμνιο θέρετρο, όπου προχώρησαν στις εναρκτήριες δηλώσεις τους. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι τρεις ηγέτες έχουν «ειδική ευθύνη» να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν τα πυρηνικά όπλα, καθώς και οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τρεις δυνάμεις βρίσκονται σε «πλεονεκτική θέση» ώστε να μειώσουν τον αριθμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να «απαγορευθούν πλήρως και να καταστραφούν ολοκληρωτικά», ενώ ο Πούτιν υπογράμμισε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ότι οι τρεις χώρες έχουν «κοινή ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι δεν αναμένουν σημαντικές συμφωνίες ή θεαματικές εξελίξεις από τη συνάντηση. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να έχει μικρότερη σημασία για τους τρεις ηγέτες, οι οποίοι επιδιώκουν να προβάλουν τη διεθνή ισχύ και την επιρροή τους.

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Οι διμερείς επαφές πριν από την τριμερή σύνοδο

Πριν από τη συνάντηση στη Σενζέν, η οποία βρίσκεται βόρεια του Χονγκ Κονγκ, ο Τραμπ είχε ξεχωριστές κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον Πούτιν και τον Σι.

Η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πούτιν «φίλο» του, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και έχει φροντίσει να αναδείξει τη ρωσική πυρηνική ισχύ ενόψει των συνομιλιών.

Η προηγούμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την Αλάσκα για διμερείς συνομιλίες. Ο Τραμπ είχε αποχωρήσει από εκείνη τη συνάντηση έχοντας εξασφαλίσει μόνο μια υπόσχεση για μελλοντική συμφωνία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Ο Πούτιν βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία έχει αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία και έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση να τερματίσει την εισβολή και, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναμένεται να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χειμώνα.

Τι επιδιώκει ο Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Τραμπ συναντήθηκε επίσης ξεχωριστά με τον Κινέζο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να επαναβεβαιώσει την ηγετική θέση των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να εξασφαλίσει τη δέσμευση του Σι για την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, επιδιώκει ο Σι να συνεχίσει να επιτρέπει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υλικά κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία και την τεχνολογία.

«Πιστεύω ότι όσο εσύ κι εγώ είμαστε επικεφαλής των πραγμάτων, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Σι κατά την έναρξη της συνάντησής τους.

Από την πλευρά του, ο Σι πιθανόν επιδιώκει να αξιοποιήσει την τριμερή συνάντηση στην Κίνα ως συμβολική επιβεβαίωση μιας νέας ισορροπίας στην παγκόσμια ισχύ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αποτελούν πλέον τον μοναδικό κυρίαρχο παράγοντα στη διεθνή σκηνή.

Αναμένεται επίσης να αναδείξει τις στενές σχέσεις του με τον Πούτιν, ενώ παράλληλα επεφύλαξε μια ιδιαίτερα θερμή και τιμητική υποδοχή στον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστό ότι απολαμβάνει τις τελετουργικές εκδηλώσεις και τη μεγαλοπρέπεια που συνοδεύουν την άσκηση της εξουσίας.

Τέλος, ο Κινέζος πρόεδρος επιδιώκει να προβάλει διεθνώς τη Σενζέν, μια πόλη που αποτελεί σημαντικό κέντρο ανάπτυξης λογισμικού, ρομποτικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Με πληροφορίες από New York Times