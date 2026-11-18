Η διμερής συνάντηση με τον Πούτιν δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του Τραμπ για το ταξίδι του στην Ασία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Κίνα.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μετά από σχεδόν έναν χρόνο, όταν είχαν συναντηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025.

Η διμερής συνάντηση δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του Τραμπ για το ταξίδι του στην Ασία. Ο Τραμπ είχε ήδη προγραμματίσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες θα συζητούσαν για πυρηνικό αφοπλισμό, τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, και όπως είπε ο Τραμπ κατά την αναχώρησή του τη Δευτέρα ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ωστόσο, πριν την αμερικανική επιβεβαίωση το Κρεμλίνο είχε δηλώσει ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Λευκός Οίκος μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, που θα γίνει στον απόηχο σκληρών ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Η αλλαγή στη στάση Τραμπ

Οι συναντήσεις του Τραμπ με τους Σι Τζινπίνγκ και τη Ρωσία, σηματοδοτούν την διαρκή αλλαγή στάσης της διοίκησης Τραμπ από τις παραδοσιακές συμμαχίες των ΗΠΑ και την αντισυμβατική του προσέγγιση στη διπλωματία, σχολιάζουν τα αμερικανικά Μέσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι, αν και ο Τραμπ σκόπευε να συζητήσει το θέμα του Ιράν με τον Σι και τον Πούτιν κατά την τριμερή συνάντησή τους, δεν σχεδίαζε να εστιάσει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο αξιωματούχος ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν φαίνεται σκόπιμο να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία» στο πλαίσιο αυτό, με την Κίνα παρούσα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ότι ο Πούτιν «κάνει λίγο πίσω» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πιο σκληρός», είπε ο Τραμπ. «Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός. Νομίζω ότι κάνει πίσω».

Με πληροφορίες του FOXNews/NBCNews