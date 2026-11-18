«Δεν μπορεί να έχουμε μόνιμες ανάγκες στους Δήμους και προσωρινούς εργαζομένους. Με την άρση των εφέσεων, ανοίγουμε τον δρόμο για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου» τόνισε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Στην άρση των εφέσεων που είχε υποχρεωθεί να ασκήσει κατά δικαστικών αποφάσεων υπέρ εργαζομένων του προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: ««Δεν μπορεί να έχουμε μόνιμες ανάγκες στους Δήμους και προσωρινούς εργαζομένους. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει με τις αποφάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την άρση των εφέσεων, ανοίγουμε τον δρόμο για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Άνθρωποι που εδώ και χρόνια βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στις κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει επιτέλους να μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Και για όσους δεν καλύπτονται από τη νέα διάταξη, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για σταθερή εργασία».

Από τη δικαστική δικαίωση στη σταθερή εργασία

Στον Δήμο Αθηναίων απασχολούνται σήμερα 648 εργαζόμενοι, έπειτα από πέντε θετικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών τους. Πρόκειται για εργαζομένους που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από το 2020 και μετά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω προκηρύξεων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ή μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Βάσει του λεγόμενου «νόμου Βορίδη», ο Δήμος Αθηναίων ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει εφέσεις κατά των δικαστικών αποφάσεων. Ήδη από τις 12 Μαΐου 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είχε αποδεχθεί τις αγωγές 387 εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην Καθαριότητα, στο Πράσινο, στην Κοινωνική Αλληλεγγύη και σε άλλες υπηρεσίες αιχμής, προκειμένου οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Ωστόσο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει τις σχετικές αποφάσεις. Με το άρθρο 731 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται πλέον η δυνατότητα στους δήμους να μην ασκούν εφέσεις ή να αίρουν εκείνες που είχαν υποχρεωθεί να ασκήσουν. Η διάταξη αφορά εργαζομένους σε κοινωνικές, τεχνικές, πολιτιστικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε υπηρεσίες πρασίνου και αθλητισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη απασχόλησης από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τη δημοσίευση του νόμου.

Ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση των εφέσεων για όσους εργαζομένους εμπίπτουν στη νέα διάταξη.