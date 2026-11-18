Ο Χάρης Δούκας επιμένει στην επιστολή του προς την Ελληνικό Μετρό για «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες» της Κυψέλης.

Ο Χάρης Δούκας υπεραμύνθηκε της απόφασης του δήμου Αθηναίων για εκκένωση κτιρίου της οδού Σπετσών στην Κυψέλη, μετά από ενημέρωση από το Ελληνικό Μετρό.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, «όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή ότι δεν υπάρχει;. Εγώ σαν μηχανικός καταλαβαίνω ότι υπάρχει κίνδυνος. Και μάλιστα μεγάλος, γι αυτό και παίρνω την ευθύνη, και στέλνω ένα χαρτί και λέω να γίνει εκκένωση του κτιρίου».

Συνέχισε λέγοντας πως «παίρνει την ευθύνη μετά και το ρίσκο η Ελληνικό Μετρό και όλοι οι υπέυθυνοι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν».

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Τι συμβαίνει

Στο σημείο έχουν αρχίσει εργασίες με σκυρόδεμα και τσιμέντο για την ενίσχυση του υπεδάφους και την υποστήριξη των κατασκευών που έχουν εμφανίσει φθορές από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό, εν μέσω έντονης ανησυχίας, η οποία φούντωσε μετά την επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε..

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Ο Χάρης Δούκας με την επιστολή του ζήτησε την «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου».

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό απάντησεπως βάσει των εκτιμήσεων των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων».

Ωστόσο, οι ίδιοι οι κάτοικοι επιμένουν πως η έκταση των παρεμβάσεων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως δήλωσαν στο Orange Press Agency ο Χρήστος Ρόκας και ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης: «Η επικινδυνότητα δεν είναι σε ένα κτίριο μόνο» και ζήτησαν ολοκληρωμένες μελέτες στατικής επάρκειας για το σύνολο των 20 πολυκατοικιών που έχει μελετήσει το ΤΕΕ.

«Σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις» είχε υπογραμμίσει χαρακτηριστικά ο κ. Ρόκας, με τον κ. Κουτρουλάρη να προσθέτει πως «στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση».

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει κλειστό. Συνεργεία ερευνούν αρχικά για τυχόν τομές δικτύων κοινής ωφέλειας και προχωρούν σε στοχευμένες «ενέσεις» σκυροδέματος σε διάφορα σημεία, βάθη και κλίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γεωτρήσεις και οι εγχύσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το βάθος όπου διέρχονται τα δίκτυα οπτικών ινών, φτάνοντας ακόμη πιο χαμηλά, κάτω και από το επίπεδο των αγωγών της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών, οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων δεν μπορούν να ξεκινήσουν όσο ο μετροπόντικας παραμένει κάτω από το σημείο. Θα προηγηθεί η σταδιακή ενίσχυση του εδάφους, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής αποχώρηση του μηχανήματος διάνοιξης και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι οριστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη από Βρετανό εμπειρογνώμονα στη διάνοιξη σηράγγων, ενώ στην πολυκατοικία επί της οδού Σπετσών 92-94 συνεχίζεται σε 24ωρη βάση η καταγραφή τυχόν μετακινήσεων μέσω ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού («3D μηχάνημα») και ειδικών ανακλαστικών πρισμάτων.