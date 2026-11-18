Πρόκειται για επείγουσες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας και όχι για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στην οδό Σπετσών, στην Κυψέλη, οι εργασίες με σκυρόδεμα και τσιμέντο για την ενίσχυση του υπεδάφους και την υποστήριξη των κατασκευών που έχουν εμφανίσει φθορές από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό.

​Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει κλειστό, καθώς εξειδικευμένα συνεργεία ερευνούν αρχικά για τυχόν τομές δικτύων κοινής ωφέλειας και προχωρούν σε στοχευμένες «ενέσεις» σκυροδέματος σε διάφορα σημεία, βάθη και κλίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γεωτρήσεις και οι εγχύσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το βάθος όπου διέρχονται τα δίκτυα οπτικών ινών, φτάνοντας ακόμη πιο χαμηλά, κάτω και από το επίπεδο των αγωγών της ΕΥΔΑΠ.

​Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για επείγουσες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας και όχι για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών, οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων δεν μπορούν να ξεκινήσουν όσο ο μετροπόντικας παραμένει κάτω από το σημείο. Θα προηγηθεί η σταδιακή ενίσχυση του εδάφους, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής αποχώρηση του μηχανήματος διάνοιξης και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι οριστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη από Βρετανό εμπειρογνώμονα στη διάνοιξη σηράγγων, ενώ στην πολυκατοικία επί της οδού Σπετσών 92-94 συνεχίζεται σε 24ωρη βάση η καταγραφή τυχόν μετακινήσεων μέσω ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού («3D μηχάνημα») και ειδικών ανακλαστικών πρισμάτων.

​Η αγωνία των κατοίκων και η αντιπαράθεση για την εκκένωση

​Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές διεξάγονται εν μέσω έντονης ανησυχίας στην περιοχή, η οποία φούντωσε μετά την επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., με την οποία ζήτησε την «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου». Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό απάντησε πως βάσει των εκτιμήσεων των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων».

​Ωστόσο, οι ίδιοι οι κάτοικοι επιμένουν πως η έκταση των παρεμβάσεων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως είχαν τονίσει μιλώντας στο Orange Press Agency ο Χρήστος Ρόκας και ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης: «Η επικινδυνότητα δεν είναι σε ένα κτίριο μόνο», ζητώντας ολοκληρωμένες μελέτες στατικής επάρκειας για το σύνολο των 20 πολυκατοικιών που έχει μελετήσει το ΤΕΕ. «Σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις» είχε υπογραμμίσει χαρακτηριστικά ο κ. Ρόκας, με τον κ. Κουτρουλάρη να προσθέτει πως «στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση».