Χάρης Δούκας: «40.000 ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα στην Αθήνα».

Αρνητική ήταν η απάντηση της Ελληνικό Μετρό στο αίτημα του Δήμου Αθηναίων για την προσωρινή μετεγκατάσταση των ενοίκων πολυκατοικίας στην οδό Σπετσών, στην Κυψέλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη» λόγω των έργων του μετρό, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό να πραγματοποιηθούν άμεσα έργα προστασίας του κτιρίου.

Ανησυχία για την ασφάλεια της πολυκατοικίας στην Κυψέλη

Όπως ανέφερε ο κ. Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ζητήθηκε να γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των πεδίλων στα οποία στηρίζεται η πολυκατοικία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΚΑΣ επισημαίνει ότι απαιτούνται επείγουσες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι στο κέντρο της πρωτεύουσας υπάρχουν 6.800 κτίρια με φάκελο επικινδυνότητας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως όλα είναι ετοιμόρροπα. Όπως σημείωσε, περίπου το 1% των κτιρίων αυτών πρέπει να κατεδαφιστεί, ενώ υπογράμμισε ότι αρμόδια για τη διαχείριση του ζητήματος είναι τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, με αφορμή την άμεση μετεγκατάσταση όλων των ενοίκων των πληγέντων πολυκατοικιών από το μετρό της Κυψέλης, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Η πολυκατοικία στην οδό Σπετσών 92-94, είναι η πολυκατοικία ακριβώς πάνω από εκεί που έχει σταματήσει ο μετροπόντικας και καταλαβαίνουμε όλοι από τις πραγματογνωμοσύνες ότι είναι η πολυκατοικία με τις περισσότερες ζημιές. Για την συγκεκριμένη πολυκατοικία ζητήθηκε από την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσουν σε άμεσα μέτρα προστασίας της που έχουν να κάνουν με την βελτίωση και αποκατάσταση της έδρασης των πεδίλων της πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, καταλαβαίνετε ότι το να μην πατάει μια πολυκατοικία και να είναι σε ένα γραπτό κείμενο δεν δημιουργεί και το μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, και ζητήσαμε εμείς να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας.

Η απάντηση που πήραμε από την εταιρεία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης ωστόσο σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών θα μεριμνήσει για την εφαρμογή της η ανάδοχος εταιρεία. Η διατύπωση της εταιρείας είναι προσεκτική όμως εμπεριέχει ένα ρίσκο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε τονίζοντας: «Ενώ ακόμα και η κατασκευαστική εταιρεία (ΑΒΑΞ) μας έχει στείλει χαρτί που λέει ότι χρειάζονται επείγουσες εργασίες επέμβασης άρσης άμεσης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ, η Ελληνικό Μετρό λέει ότι δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτηρίων. Παραδέχεται την επικινδυνότητα αλλά λέει ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο ώστε να φύγουνε οι κάτοικοι. Εγώ λέω να μην πάρουν κανένα ρίσκο».

Αναφερόμενος για τα επικίνδυνα κτήρια στην Αθήνα, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι 6.800 κτήρια έχουνε φάκελο επικινδυνότητας. «Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ετοιμόρροπα από αυτά περίπου το 1% είναι που πρέπει να κατεδαφιστούν. Οι υπηρεσίες μας έχουν κρίνει 70 κτήρια επικινδύνως ετοιμόρροπα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε γκρεμίσει 9, βρήκαμε μια νέα σύμβαση για άλλα 10 κτήρια. Μιλάμε για πολύ ακριβά κοστολόγια, αυτά τα 10 κτήρια μπορεί να κοστίσουν 2 εκατομμύρια ανάλογα με την περιοχή τον τύπο του κτηρίου και το που θα πάνε τα μπάζα.. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, και χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση και μια σημαντική χρηματοδότηση, θα αλλάξει η όψη της πόλης και θα λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα στην κατοικία. Θα πρέπει να δούμε το ζήτημα μαζί με το υπουργείο Ενέργειας και το υπουργείο Πολιτισμού», είπε.

Χάρης Δούκας: «40.000 ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα στην Αθήνα»

Παράλληλα ανέφερε ότι 40.000 ακίνητα στο δήμο της Αθήνας δεν χρησιμοποιούνται, τα 20.000 από αυτά είναι μη ηλεκτροδοτούμενα εδώ και δύο χρόνια. «Αν ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά το δίναμε πίσω με κινητροδότηση, με μια μορφή αντιπαροχής και με κοινωνική κατοικία θα δίναμε μια μεγάλη ανάσα στην πόλη», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ανφέρθηκε και στην απόσυρση του Λάκη Λαζόπουλου από την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του δήμου. «Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Λάκη, είναι κορυφαίος σε αυτό που κάνει, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό κι εκτίμηση, θέλαμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Είχαμε κάνει έναν πρώτο σχεδιασμό αλλά για τεχνικούς λόγους, τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς δεν προέκυψε να ολοκληρωθεί όμως θα έχουμε πολλές δυνατότητες στο μέλλον. Θα συνεργαστούμε σίγουρα στο μέλλον».

Τέλος, ερωτηθείς αν είναι καλό οι δύο πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις είπε ότι: «είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί όμως δεν θέλω "να σηκώσω σκόνη" γιατί δεν έχω εικόνα τι θέλει να κάνει ο κ. Χαρδαλιάς. Θα μιλήσω μαζί του και θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε».