Η παρέμβαση του γνωστού δικηγόρου έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Σειρά πήρε, σήμερα, ο Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, αναφέρει σε δήλωσή του: «Προς κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τους ομοϊδεάτες του,

Στο Πολυτεχνείο οι δολοφονηθέντες δεν είναι απλά και μόνο νεκροί αλλά Αθάνατοι.

Ο λαός δεν ξεχνά».

Η παρέμβαση του γνωστού δικηγόρου έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ιστορικά γεγονότα της εξέγερσης και την τεκμηρίωση των θυμάτων της, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση. Τα κόμματα τοποθετήθηκαν για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, όπως και ο Κώστας Λαλιώτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Λαλιώτης: Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ

«Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ», είπε για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των φοιτητών και βασανίστηκε από την ΕΣΑ μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο.

Ο πρώην υπουργός επικαλέστηκε, το βιβλίο του ιστορικού Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, αναφέροντας ότι κατά την καταστολή της εξέγερσης έπεσαν 22.000 σφαίρες κατά αμάχων.

«Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη, Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο», συνέχισε.

ΕΛΑΣ: Αθλιότητα Γεωργιάδη η αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης για το Πολυτεχνείο

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες», σημείωσε η Λεωφόρο Αμαλίας, προσθέτοντας: «Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια».

ΠΑΣΟΚ: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς. «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

ΚΚΕ: Οι άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βαραίνουν ολόκληρη τη ΝΔ

«Ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που με ανυπολόγιστες θυσίες αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνουν ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα, να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!», σημείωσε το ΚΚΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν διαγράφονται από την Ιστορία – Ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει την ευθύνη για τον υπουργό του

«Παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει για ακόμη μία φορά να ανασύρει από το οπλοστάσιο της ακροδεξιάς την αμφισβήτηση των νεκρών της αντιδικτατορικής εξέγερσης. Δεν πρόκειται για ιστορική άγνοια. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή παραχάραξης της συλλογικής μνήμης», υπογράμμισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικαλείται το πόρισμα Τσεβά. Ας το διαβάσει, λοιπόν, ολόκληρο. Γιατί το ίδιο πόρισμα του 1974, που αναφέρει ότι δεν διαπιστώθηκαν νεκροί σπουδαστές μέσα στο Πολυτεχνείο, καταγράφει 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις θανάτων που προέκυπταν βασίμως από την έρευνα.

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήταν λιγότερο νεκροί επειδή δολοφονήθηκαν στους δρόμους γύρω από το ίδρυμα. Η εξέγερση δεν τελείωνε στα κάγκελα της Πατησίων. Ήταν η εξέγερση των φοιτητών, των εργατών, της νεολαίας και του λαού απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Και καταπνίγηκε με τανκς, πραγματικά πυρά, δολοφονίες, βασανιστήρια και μαζικές συλλήψεις.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» ήταν κραυγή αντίστασης απέναντι στον φασισμό, την καταστολή, την κοινωνική αδικία και την αμερικανική στήριξη της χούντας. Γι' αυτό και εξακολουθεί να ενοχλεί όσους επιχειρούν να απονευρώσουν το Πολυτεχνείο από το βαθιά δημοκρατικό, λαϊκό και αντιιμπεριαλιστικό του περιεχόμενο.

Ο κ. Γεωργιάδης είναι κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με τον υπουργό του ή καταδικάζει απερίφραστα την αμφισβήτηση των νεκρών της εξέγερσης;

δημοκρατική μνήμη δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ακροδεξιά ή τη νεοδεξιά. Οι νεκροί του Νοέμβρη έχουν ονόματα, οικογένειες, ιστορίες. Η αλήθεια της εξέγερσης είναι καταγεγραμμένη στα δικαστικά αρχεία, στις ιστορικές έρευνες και στις μαρτυρίες», τόνισε η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ο ΣΦΕΑ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι αριστερές, προοδευτικές, κομμουνιστικές συλλογικότητες, δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την ιστορική αλήθεια και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης αφήνει ελεύθερο τον Γεωργιάδη για να κρατά ανοιχτούς διαύλους με τους φασίστες

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι «δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής», σημείωσε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πόνηρος ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενλόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο.

Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης.

Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου;

Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;».