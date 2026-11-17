«Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου», σημειώνει ο Νίκος Δένδιας.

Την ώρα που δεν έχει καθίσει η «σκόνη» από τις χθεσινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ο Νίκος Δένδιας τιμά την επέτειο την εξέγερσης των φοιτητών.

«53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και προσθέτει: «Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου».

{https://x.com/nikosdendias/status/2122593088388391039}