Οι σύμβουλοι του Τραμπ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ παράλληλα συνομιλούν με τη Ρωσία.

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, προκειμένου να επεξεργαστούν εγγυήσεις ασφαλείας και ένα σχέδιο μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης για την Ουκρανία, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση της Πέμπτης πραγματοποιείται μία εβδομάδα αφότου οι Γουίτκοφ και Κούσνερ κάλεσαν τη Ρωσία να καταθέσει πρόταση για ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφαλείας στην Ευρώπη - μια παράλληλη προσπάθεια που ελπίζουν ότι θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Σημειώνεται πως την ίδια ημέρα ο Τραμπ θα συναντηθεί στην Κίνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να συζητήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλες συνομιλίες σε δύο επίπεδα

Στόχος της συνάντησης στο Βερολίνο είναι η διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας που θα αποτρέψουν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, καθώς και σχεδίων για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ παράλληλα συνομιλούν με τη Ρωσία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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Ο αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνάντηση στο Βερολίνο και την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα ως μια συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ - οι οποίοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα - έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις γύρω από την Ουκρανία, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Πούτιν εξακολουθεί να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη Πέμπτη. Είχαν επίσης συνομιλία τη Δευτέρα με τον σύμβουλό του επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες για τον πόλεμο.

Το Axios μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Ρωσία μια πρόταση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που να περιλαμβάνει κινήσεις εκτόνωσης της έντασης από τη Μόσχα. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διατηρούν έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Ρωσία θα τηρούσε οποιαδήποτε συμφωνία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα απέφερε υποχωρήσεις, αλλά ο Πούτιν εξακολουθεί να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός.

Ένα κεντρικό ερώτημα, σύμφωνα πάντα με το Axios, είναι εάν η Ευρώπη θα συμμετάσχει απευθείας με τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολέμου.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ανέφεραν ότι η Ρωσία συμφώνησε να έχει η Ευρώπη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ωστόσο ο Ουσάκοφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία τέτοια συμφωνία.