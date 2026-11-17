Σύμφωνα με το δημοσίσευμα, το Ισραήλ επιχειρεί, μέσω εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, να απομακρύνει τις υποψίες από το Ισραήλ και να στρέψει την ευθύνη προς το Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανάλυση εξειδικευμένης τεχνικής ομάδας, μετέδωσε ότι η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης μεγάλων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία και για την οποία το Παρίσι κατηγόρησε την Τεχεράνη, πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ανάλυση υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επιχειρεί, μέσω εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, να απομακρύνει τις υποψίες από το Ισραήλ και να στρέψει την ευθύνη προς το Ιράν.

Όπως αναφέρει το Tasnim, η επίθεση στόχευσε παλαιότερες μονάδες ελέγχου της δανέζικης εταιρείας Danfoss, οι οποίες δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας και είναι απευθείας συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι κωδικοί πρόσβασης των διαχειριστών φέρεται να δημιουργούνταν με βάση την ημερομηνία της ημέρας, γεγονός που τους καθιστούσε εύκολα προβλέψιμους.

Το πρακτορείο προσθέτει ότι οι γνωστές αδυναμίες του συγκεκριμένου εξοπλισμού επέτρεπαν την πραγματοποίηση εκτεταμένης κυβερνοεπίθεσης ακόμη και από μη κρατικούς φορείς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας, η Claroty, είχε παρουσιάσει δημόσια στο παρελθόν τρόπους εκμετάλλευσης αυτών των κενών ασφαλείας.

Το Tasnim θέτει, επίσης, το ερώτημα γιατί η Claroty δεν είχε προειδοποιήσει τις αρμόδιες γαλλικές αρχές κυβερνοασφάλειας για το πρόβλημα πριν από την εκδήλωση της επίθεσης.

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Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Νοεμβρίου η Γαλλία κατηγόρησε το Ιράν ότι εξαπέλυσε, τον Οκτώβριο, εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία μεγάλων σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, αποδίδοντάς την σε ομάδα που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφέρει κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης εμπορικών εγκαταστάσεων και αποθηκών σούπερ μάρκετ. Οι δράστες φέρεται να ενεργοποιούσαν εξ αποστάσεως τη λειτουργία απόψυξης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές προϊόντων. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Με πληροφορίες από elnashra.com