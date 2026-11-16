Ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε τη νέα Πρέσβη στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της

Τη σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τη συνάντησή του με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, Pninat Yanay.

Ο κ. Κακλαμάνης υποδέχθηκε τη νέα Πρέσβη στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η θητεία της στην Αθήνα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τόσο σε διακρατικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μέσω των Ομάδων Φιλίας των δύο Κοινοβουλίων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των σημερινών γεωπολιτικών συνθηκών.

«Η συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος εταίρος, προσηλωμένος στην περιφερειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η νέα Πρέσβης του Ισραήλ ευχαρίστησε τον κ. Κακλαμάνη για την υποδοχή, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες και τα Κοινοβούλιά τους.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακραίωνη παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

«Παραμένετε σταθερά προσηλωμένοι στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, κύριε Πρόεδρε, και συμβάλλετε μέσα από τις δράσεις σας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών», σημείωσε η κ. Yanay.

Στη συνάντηση παρέστη και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Πρέσβης επί τιμή.