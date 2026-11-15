Οι εκπρόσωποι των κομμάτων «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ και «Λικούντ» του Μπενιαμίν Νετανιάχου ολοκλήρωσαν την πρώτη συνάντηση σχετικά με την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας στο Ισραήλ.
Σε σύντομη κοινή τους δήλωση, αναφέρεται πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητικό κλίμα» και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των πλευρών θα συνεχιστούν. Η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο στις συνομιλίες και για το αν υπήρξε κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου.
Οι συνομιλίες διεξήχθησαν από σχετικά κατώτερους εκπροσώπους και όχι από τους ίδιους τους ηγέτες των κομμάτων. Ο Νετανιάχου και ο Άιζενκοτ συναντήθηκαν τελευταία φορά την περασμένη Πέμπτη (12/11) για ενημέρωση ασφαλείας
Όπως αναφέρουν μέσα του Ισραήλ, ο Άιζενκοτ εκπροσωπήθηκε από τον βουλευτή Τσίλι Τρόπερ και τον ανώτερο σύμβουλο Γιόαβ Χόροβιτς, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε αρχηγός του προσωπικού του Νετανιάχου. Το Λικούντ έστειλε τον πρόεδρο της παράταξης Όφιρ Κατζ και τον δικηγόρο Μάικλ Ραμπέλο, πρώην δικηγόρο του Νετανιάχου, του οποίου ο διορισμός ως ελεγκτή του κράτους απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο Νετανιάχου κάλεσε το Σάββατο τον Άιζενκοτ να προχωρήσει σε συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας χωρίς προϋποθέσεις, μετά την ενημέρωση που είχαν την Πέμπτη για θέματα ασφάλειας, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να στηριχθεί σε αραβικά κόμματα, τα οποία χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας».
Ο Άιζενκοτ φάνηκε να απορρίπτει την έκκληση του πρωθυπουργού για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας κάνοντας λόγο για μπλόφα. Πολιτικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η συνάντηση της Κυριακής ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας επίσημος εναρκτήριος γύρος και ότι οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος πιθανότατα θα προκύψει από μια ιδιωτική συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του Άιζενκοτ παρά από συζητήσεις μεταξύ των διαπραγματευτικών τους ομάδων.
Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα είναι μια ψηφοφορία την Τρίτη - την οποία ζήτησε ο συνασπισμός υπό τον Άιζενκοτ- με στόχο την αντικατάσταση του Προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, από τον βουλευτή του κόμματος «Γιασάρ», Ματάν Καχάνα.
Ο συνασπισμός του Άιζενκοτ ετοιμάζεται επίσης να τοποθετήσει, τη Δευτέρα (16/11), νέους προέδρους σε δύο ισχυρές κοινοβουλευτικές επιτροπές την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας και την Επιτροπή Οικονομικών.