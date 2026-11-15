Στη συνάντηση που είχαν Νετανιάχου και Άιζενκοτ συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ και «Λικούντ» του Μπενιαμίν Νετανιάχου ολοκλήρωσαν την πρώτη συνάντηση σχετικά με την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας στο Ισραήλ.

Σε σύντομη κοινή τους δήλωση, αναφέρεται πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητικό κλίμα» και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των πλευρών θα συνεχιστούν. Η ανακοίνωση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο στις συνομιλίες και για το αν υπήρξε κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν από σχετικά κατώτερους εκπροσώπους και όχι από τους ίδιους τους ηγέτες των κομμάτων. Ο Νετανιάχου και ο Άιζενκοτ συναντήθηκαν τελευταία φορά την περασμένη Πέμπτη (12/11) για ενημέρωση ασφαλείας

Όπως αναφέρουν μέσα του Ισραήλ, ο Άιζενκοτ εκπροσωπήθηκε από τον βουλευτή Τσίλι Τρόπερ και τον ανώτερο σύμβουλο Γιόαβ Χόροβιτς, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε αρχηγός του προσωπικού του Νετανιάχου. Το Λικούντ έστειλε τον πρόεδρο της παράταξης Όφιρ Κατζ και τον δικηγόρο Μάικλ Ραμπέλο, πρώην δικηγόρο του Νετανιάχου, του οποίου ο διορισμός ως ελεγκτή του κράτους απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.