Τι ανέφερε με ανάρτησή του στα social media.

Σκληρή απάντηση στα όσα δήλωσε απόψε στα μέσα ενημέρωσης ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε με ανάρτησή του ο Γκάντι Άιζενκοτ, ξεκαθαρίζοντας τους όρους υπό τους οποίους εργάζεται για τον ταχύτερο δυνατό σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ο Άιζενκοτ καταγγέλλει διχαστική ρητορική, τονίζει ότι υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία πολιτών και βουλευτών εναντίον του Νετανιάχου και καλεί την απερχόμενη συμπολίτευση να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ματάν Καχάνα για την προεδρία της Κνέσετ, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα αποδειχθεί ότι οι εκκλήσεις για συνεργασία είναι προσχηματικές.

«Η αποψινή δήλωση του απερχόμενου πρωθυπουργού στα μέσα ενημέρωσης, με την οποία ζήτησε συνάντηση για διαπραγματεύσεις, αποτελεί ακόμη μία επικοινωνιακή κίνηση αντιπερισπασμού. Άλλωστε, ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι μια τέτοια συνάντηση έχει ήδη προγραμματιστεί.

{https://x.com/gadi_eisenkot/status/2121667790822076835}

Έχει προγραμματιστεί για αύριο, μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων του Γες Ατίντ (Yesh Atid) και του Λικούντ (Likud).

Ισραηλινοί αδελφοί και αδελφές μου, αυτή είναι η τελευταία μπλόφα: Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις αφού αυτές έχουν ήδη οριστεί, ισχυρίζεται ότι επιθυμεί την ενότητα, αλλά αμαυρώνει μια επίσημη κρατική τελετή στην Κνέσετ, διχάζοντας και υποκινώντας σαν να μην υπάρχει αύριο.

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Καλή προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε εμένα.

Και δεν πιάνουν ούτε στους πολίτες του Ισραήλ. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Νετανιάχου γνωρίζει επίσης ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία μου είναι η αποδοχή των αρχών που έχω θέσει και η ρήξη με τους εξτρεμιστές.

Σε τελική ανάλυση, μετά από όλες τις ομιλίες και τις δηλώσεις, η αλήθεια παραμένει μία: ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι έχασε τις εκλογές. Γνωρίζει ότι υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία εναντίον του μεταξύ των πολιτών του Ισραήλ και στην Κνέσετ, και γνωρίζει ότι θα σχηματιστεί μια νέα, καλύτερη κυβέρνηση. Γι’ αυτό δίνει μάχη οπισθοφυλακής με στόχο να δυσκολέψει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και να αποτρέψει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνέσετ.

Η επόμενη δοκιμασία για το Λικούντ και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό έρχεται αυτή την Τρίτη, όταν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τον ορισμό του υποψηφίου των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, του βουλευτή Ματάν Καχάνα. Εάν πράγματι δεσμεύονται για μια ειλικρινή πολιτική συνεργασία, όπως ισχυρίζονται, οφείλουν να επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας ομαλής δημοκρατικής διαδικασίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και να δώσουν εντολή στους βουλευτές τους να στηρίξουν τον διορισμό του Ματάν Καχάνα —πρώην αντισυνταγματάρχη, διοικητή μοίρας και καταδρομέα της μονάδας Σαγιερέτ Ματκάλ— στη θέση του προέδρου της Κνέσετ.

Αυτή είναι η ευκαιρία τους να αποδείξουν πόσο σοβαροί είναι. Διαφορετικά, για ακόμη μία φορά, δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από ένα κενό πολιτικό τέχνασμα. Η επιλογή είναι δική τους.

Εργάζομαι, ακόμη και αυτή τη στιγμή, για τον ταχύτερο δυνατό σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης. Καλή εβδομάδα σε όλους» αναφέρει σε ανάρτησή του.