Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα, υπογραμμίζει σε δημόσια παρέμβασή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή του με τον Γκάντι Άιζενκοτ.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να επανεκκινήσει τις δραστηριότητές της στον συγκεκριμένο τομέα και να αποκτήσει δυνατότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για πολιτική συνεννόηση, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ευρεία κυβερνητική συνεργασία μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

{https://x.com/netanyahu/status/2121653073143529684}

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

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Την Πέμπτη είχα μια σημαντική συνομιλία με τον Γκάντι Άιζενκοτ. Με τον Γκάντι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ήδη από τη θητεία του ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αλλά και ακόμα νωρίτερα.

Αυτή η συνάντηση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθησή μου για το πόσο απαραίτητο είναι, αυτή τη στιγμή, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας — μια κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα που στηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως κράτους του εβραϊκού λαού και που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις τεράστιες και σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας που βρίσκονται μπροστά μας.

Το ιρανικό καθεστώς, το οποίο επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ, εργάζεται ξανά για την αναβίωση του πυρηνικού του προγράμματος. Και ας γίνει σαφές το εξής: αυτό το δολοφονικό καθεστώς, που δεν δίστασε να δολοφονήσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους του ίδιου του του λαού, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας.

Θα το πράξει τη στιγμή που θα καταφέρει να επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε να το αποτρέπουμε, όπως κάναμε στις επιχειρήσεις «Am Kelavi» και «Shaagat Ha’ari», όταν αποτρέψαμε μια άμεση απειλή αφανισμού.

Πρέπει να απομακρύνουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή πάνω από τα κεφάλια μας μια για πάντα.

Μια κυβέρνηση ισχνής πλειοψηφίας ή μια κυβέρνηση που βασίζεται σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την τεράστια πρόκληση. Αντίθετα, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να το επιτύχει εγκαίρως, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια.

Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα ανταποκριθεί στη βαθιά επιθυμία που ακούω από τόσους πολλούς από εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ — τη λαχτάρα για εθνική συμφιλίωση, για συμφιλίωση μεταξύ μας.

Επειδή, όπως κι εγώ, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί:

Ο Ελίσα Μιντάν μαζί με τον Ελισάφ Πέρετζ, η Τάλικ Γκβίλι μαζί με τη Σίρα Σαπίρα, ένα ευρύ σιωνιστικό κοινό που ενώνει τις δυνάμεις του για να διασφαλίσει το μέλλον του Ισραήλ.

Γκάντι, Αντί να προσπαθούμε να σχηματίσουμε μια εύθραυστη και επικίνδυνη κυβέρνηση που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, ούτε στο ελάχιστο, στις τεράστιες εθνικές προκλήσεις και προκλήσεις ασφαλείας που έχουμε μπροστά μας, ας πράξουμε το αυτονόητο:

Ας μπούμε στην αίθουσα, χωρίς προαπαιτούμενα, ας αφήσουμε στην άκρη όλες τις διαφωνίες μας και όλα τα μποϊκοτάζ μας, και ας καταλήξουμε σε συμφωνίες για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της στρατολόγησης, το οποίο μπορεί να επιλυθεί από κοινού με εκπροσώπους του υπερορθόδοξου (Χαρεντί) κοινού.

Η απάντηση που απαιτείται απέναντι σε όσους αποχώρησαν εσκεμμένα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου («Hatikvah») είναι η συγκρότηση της κυβέρνησης της ελπίδας — της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.