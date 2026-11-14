Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητά νομοθετικές εγγυήσεις ώστε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα να συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά σε όλη την ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιταχύνει τις διαδικασίες για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, ζητώντας ταυτόχρονα ισχυρότερη νομοθετική προστασία για τους χρήση των χρημάτων σε μετρητά.

Όπως αναφέρει ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σύμφωνα με το ecb.europa.eu, η Ευρώπη καλείται να εξασφαλίσει ότι τα μετρητά και τα κέρματα θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά για συναλλαγές την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη νέα ψηφιακή μορφή του ευρώ.

Σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου, πραγματοποιήθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται μέσω εφαρμογών, με σκοπό να συμμετάσχουν σε δοκιμές εξ αποστάσεων πληρωμών.

Αλλάζουν τα χαρτονομίσματα του ευρώ

Τον περασμένο Ιούλιο, οι Ευρωπαίοι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά με τον σχεδιασμό του νέου χαρτονομίσματος σε ευρώ, και να αποφασίσουν ανάμεσα σε δέκα προτάσεις σχεδιασμού, οι οποίες είχαν χωριστεί σε δύο θεματικές ενότητες: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά».

Από την έρευνα προέκυψαν σχεδόν 10 εκατομμύρια απαντήσεις, με την συμμετοχή να είναι το ίδιο υψηλή από όλες τις χώρες και τις ηλιακές ομάδες, γεγονός που καταδεικνύει την σχέση των πολιτών με το χρήμα.

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Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να διαμορφώσουν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με σκοπό τον τελικό σχεδιασμό του νέου χαρτονομίσματος.

Η σχετική απόφαση θα ληφθεί περίπου, προς τα τέλη του τρέχοντος έτους, ενώ οι πρώτες σειρές του νέου σχεδιασμού θα κυκλοφορήσουν στις αρχές της νέας δεκαετίας.

Σκοπός, ωστόσο, είναι να παραμείνουν ευρέως διαθέσιμα και αποδεκτά τα μετρητά. Γι’ αυτό τον λόγο στηρίζονται νομοθετικές διατάξεις για την αποδοχή των μετρητών.

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο των μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι οι ψηφιακές συναλλαγές κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα διασφαλίζεται η αποδοχή των μετρητών και θα παρέχει στους πολίτες την χρήση της ψηφιακής μορφής μετρητών.