Τέσσερις Κυριακές απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές για τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά την Black Friday, η οποία φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη περίοδος αναμένεται να συγκεντρώσει αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την έναρξη της εορταστικής αγοράς και τις προσφορές της Black Friday.

Στη συνέχεια, τρεις ακόμη Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι στη διάθεση των καταναλωτών για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Οι Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις εξής Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Αμέσως μετά την Black Friday.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή του έτους, μετά τα Χριστούγεννα.

Οι τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου αναμένεται να εξυπηρετήσουν όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους για τις γιορτές, σε μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά αυξάνεται η κίνηση στην αγορά.

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Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, η λειτουργία τους είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει εάν θα ανοίξει, ανάλογα με τις δυνατότητες και τον προγραμματισμό της.

Παράλληλα, το ακριβές προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο αναμένεται να ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους. Συνεπώς, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που επιθυμούν να επισκεφθούν.

Πότε πέφτει η Black Friday 2026

Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τις επιχειρήσεις να προετοιμάζουν ήδη τις προσφορές τους σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές.

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