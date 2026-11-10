Μπαίνει σε γιορτινούς ρυθμούς σιγά σιγά η πρωτεύουσα.

Σε γιορτινούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Αθήνα, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στην πλατεία Συντάγματος, με τα συνεργεία να πιάνουν δουλειά και να τοποθετούν λαμπιόνια στα δέντρα, δίνοντας σταδιακά μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα του 2026 έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία για τη δημιουργία της εορταστικής ατμόσφαιρας στην καρδιά της Αθήνας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η πλατεία Συντάγματος, ένας από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους χώρους της πόλης, αναμένεται να αποκτήσει και φέτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο.

Τα συνεργεία εργάζονται για τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό

Εργαζόμενοι βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος και προχωρούν στην τοποθέτηση του φωτισμού στα δέντρα, στο πλαίσιο των εργασιών που θα μεταμορφώσουν το σημείο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα τοπόσημα της Αθήνας.

Οι προετοιμασίες πραγματοποιούνται αρκετές εβδομάδες πριν από τις γιορτές, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν το κέντρο της πόλης αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος επισκεπτών, κατοίκων και οικογενειών.

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Αθήνα, με τον στολισμό και τον φωτισμό της να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης γιορτινής εικόνας.