Η Mercedes-Benz ενισχύει τη στρατηγική της στις μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη, εξασφαλίζοντας προνομιακή πρόσβαση στην τεχνολογία Gen4 της ProLogium.

Η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές της ιστορίας της και η Mercedes-Benz θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία διευρύνει τη συνεργασία της με την ProLogium, έναν από τους σημαντικούς παίκτες στην ανάπτυξη μπαταριών στερεού ηλεκτρολύτη, με στόχο να αξιολογήσει τη νέα γενιά κυψελών και να εξετάσει τον δρόμο προς την αξιοποίησή τους στα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της.

Η νέα συμφωνία προβλέπει κοινές δοκιμές της τεχνολογίας Gen4 της ProLogium, ενώ η Mercedes-Benz αποκτά προτεραιότητα στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων κυψελών. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα σε μία συνεργασία που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία δεκαετία και πλέον περνά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, καθώς η τεχνολογία των solid-state μπαταριών μετακινείται σταδιακά από τα εργαστήρια προς τις πραγματικές εφαρμογές.

Η τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θεωρούνται μία από τις πιο υποσχόμενες εξελίξεις για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η βασική διαφορά σε σχέση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου βρίσκεται στον ηλεκτρολύτη, καθώς αντί για υγρό χρησιμοποιείται στερεό υλικό. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ενεργειακής πυκνότητας, ασφάλειας και χρόνου φόρτισης.

Στην περίπτωση της ProLogium, η νέα Gen4 τεχνολογία αξιοποιεί έναν μη εύφλεκτο ανόργανο ηλεκτρολύτη και κεραμικό διαχωριστή, ενώ συνοδεύεται από ειδικές λύσεις για την ενεργητική προστασία της κυψέλης. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συνδυασμός υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, αυξημένης ισχύος και ταχείας φόρτισης, χωρίς να αυξηθούν υπερβολικά το βάρος και οι διαστάσεις της μπαταρίας.

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Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η αύξηση της αυτονομίας δεν χρειάζεται απαραίτητα να μεταφράζεται σε μεγαλύτερες και βαρύτερες μπαταρίες. Αντίθετα, μία τεχνολογία με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα μπορεί να επιτρέψει στους μηχανικούς να σχεδιάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και μικρότερο ενεργειακό βάρος.

Παράλληλα, η δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την περαιτέρω εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μία μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύει περισσότερη ενέργεια και να τη δέχεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα μπορεί να περιορίσει έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των οδηγών στις μεγάλες διαδρομές.

Συνεργασία σχεδόν δέκα ετών

Η Mercedes-Benz και η ProLogium δεν ξεκινούν τώρα να εξετάζουν από κοινού την τεχνολογία. Η συνεργασία τους έχει τις ρίζες της στο 2016 και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι δύο εταιρείες έχουν προχωρήσει σε διαφορετικά στάδια τεχνολογικής ανάπτυξης και επικύρωσης.

Η Mercedes-Benz έχει επενδύσει στην ProLogium και έχει συμμετάσχει στην εξέλιξη των τεχνολογιών της, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα συμφωνία. Πλέον, οι τελευταίας γενιάς κυψέλες Gen4 θα υποβληθούν σε εκτεταμένες δοκιμές, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά τους σε πραγματικές συνθήκες και να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός premium κατασκευαστή.

Οι δοκιμές θα αφορούν μεταξύ άλλων την ηλεκτρική και θερμική συμπεριφορά, την απόδοση και την ασφάλεια των κυψελών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τόσο σε εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz όσο και σε εξειδικευμένα ανεξάρτητα εργαστήρια.

Το σημαντικό είναι ότι η γερμανική εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τη solid-state τεχνολογία ως μία απλή μακροπρόθεσμη ερευνητική προσπάθεια. Η αξιολόγηση των κυψελών Gen4 δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να εξεταστεί η μελλοντική ενσωμάτωσή τους σε οχήματα παραγωγής, εφόσον φυσικά τα αποτελέσματα των δοκιμών επιβεβαιώσουν τις θεωρητικές δυνατότητες.

Από την Ταϊβάν στην Ευρώπη

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη συνεργασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια της ProLogium να δημιουργήσει παραγωγική βάση και στην Ευρώπη. Η εταιρεία διαθέτει ήδη παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ταϊβάν, ενώ παράλληλα προχωρά στην ανάπτυξη μεγάλης μονάδας στη Δουνκέρκη της Γαλλίας.

Η ευρωπαϊκή εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί με προοπτική συνολικής δυναμικότητας έως και 44 GWh ετησίως όταν λειτουργήσει πλήρως. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για την ProLogium αλλά και για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η παραγωγή μπαταριών κοντά στα κέντρα κατασκευής αυτοκινήτων μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση από μακρινές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η μετάβαση, ωστόσο, από την παραγωγή πρωτοτύπων στη μαζική κατασκευή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις solid-state μπαταρίες. Η τεχνολογία θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να παραχθεί σε μεγάλους αριθμούς, με σταθερή ποιότητα και κόστος που θα μπορεί να υποστηρίξει εμπορικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Mercedes-Benz πραγματοποιεί παράλληλα έρευνα σε περισσότερες από μία τεχνολογικές κατευθύνσεις.

Η Mercedes-Benz εξελίσσει περισσότερες λύσεις

Η συνεργασία με την ProLogium αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Mercedes-Benz γύρω από τις μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη. Η γερμανική εταιρεία συνεργάζεται επίσης με τη Factorial Energy, με την οποία έχει εξελίξει διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση.

Το 2025, ένα τροποποιημένο Mercedes-Benz EQS με μπαταρία solid-state της Factorial πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή δοκιμή μεγάλης αυτονομίας. Το αυτοκίνητο κάλυψε απόσταση 1.205 χιλιομέτρων από τη Στουτγάρδη έως το Μάλμε της Σουηδίας χωρίς στάση για φόρτιση, ενώ στο τέλος της διαδρομής παρέμενε εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 137 χιλιομέτρων.

Η συγκεκριμένη δοκιμή έδειξε στην πράξη τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, με τη Mercedes-Benz να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μπαταρία αύξησε την αξιοποιήσιμη ενέργεια κατά περίπου 25% σε σχέση με το συμβατικό σύστημα του EQS, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στις διαστάσεις και το βάρος.

Με την ProLogium και τη Factorial Energy, η Mercedes-Benz εξετάζει διαφορετικές λύσεις για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς μία μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά ένα συνολικό πακέτο που θα συνδυάζει αυτονομία, γρήγορη φόρτιση, ασφάλεια, χαμηλό βάρος και δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

Εφόσον οι τεχνολογικές και παραγωγικές προκλήσεις ξεπεραστούν, οι solid-state μπαταρίες μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στις φορτίσεις, μικρότερες στάσεις στους ταχυφορτιστές και περισσότερη ελευθερία στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων είναι μερικά από τα πιθανά οφέλη.

Η Mercedes-Benz, πάντως, φαίνεται να προετοιμάζεται από τώρα για αυτή την επόμενη φάση. Η νέα συμφωνία με την ProLogium δεν σημαίνει ότι τα solid-state ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ήδη έτοιμα για μαζική παραγωγή, αποτελεί όμως ένα ακόμη σαφές βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Και καθώς ο ανταγωνισμός για την επόμενη γενιά μπαταριών εντείνεται, η τεχνολογία που σήμερα βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών Mercedes-Benz των επόμενων ετών.