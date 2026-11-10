Αυξάνονται τα Δημοτικά που παρέχουν καθημερινά στους μαθητές «Σχολικά Γεύματα».

Σε 125 επιπλέον Δημοτικά Σχολεία επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για την τρέχουσα σχολική χρονιά, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση για την υλοποίηση της επέκτασης υπολογίζεται σε 2,08 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 και σε 5,21 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Συνολικά, η προβλεπόμενη δαπάνη για τη διετία ανέρχεται σε 7,29 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε περισσότερα από 7,3 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα

Η ένταξη των νέων σχολικών μονάδων καλύπτει περιοχές από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Η επέκταση της σε ακόμη 125 Δημοτικά Σχολεία αυξάνει την εμβέλειά της. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της διατροφής των μαθητών, παρέχοντας καθημερινά υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα. Η ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα αποφασίστηκε με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, τον αριθμό μαθητών που δικαιούνται δωρεάν γεύμα και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν καθημερινά γεύματα προετοιμασμένα με βάση τις προδιαγραφές διατροφής, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και την προώθηση τοπικών προϊόντων.

H λίστα με τα 125 Δημοτικά Σχολεία εδώ