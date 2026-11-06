«Κάθε καταγγελία για τα Σχολικά Γεύματα ελέγχεται» τονίζει ο ΟΠΕΚΑ - Το πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για την ποιότητα των σχολικών γευμάτων σε δημοτικά σχολεία του Αιγάλεω και του Περάματος ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της υγείας των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Οι δύο καταγγελίες έγιναν γνωστές στον Οργανισμό στις 4 Νοεμβρίου. Ακολούθησε συλλογή στοιχείων από τις διευθύνσεις των σχολείων και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ζητήθηκαν έγγραφες εξηγήσεις από τους αναδόχους και ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ για τις ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Τι προέκυψε από την αρχική διερεύνηση

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, κατά τις ημέρες στις οποίες αφορούσαν οι καταγγελίες, τα γεύματα παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές χωρίς επισημάνσεις ή επιφυλάξεις. Παράλληλα, δεν καταγράφηκαν αντίστοιχες αναφορές από άλλα σχολεία που εξυπηρετούνται από τους ίδιους αναδόχους, ούτε περιστατικά προβλημάτων υγείας μαθητών που να συνδέονται με την κατανάλωση των συγκεκριμένων γευμάτων. Ο Οργανισμός σημειώνει επίσης ότι δεν είχαν καταγραφεί ανάλογες καταγγελίες για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη. Οι δύο ανάδοχοι έχουν ήδη αποστείλει τις έγγραφες απαντήσεις τους. Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή του ΟΠΕΚΑ και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επιπλέον, προγραμματίζονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις και στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους.

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126 έλεγχοι από ΟΠΕΚΑ και ΕΦΕΤ

Κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε 36 ελέγχους, ενώ ο ΕΦΕΤ διενήργησε 90 ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας, καθώς και δεκάδες επιπλέον ελέγχους στα οχήματα μεταφοράς των γευμάτων. Η μεγάλη πλειονότητα των ελέγχων κατέγραψε πλήρη συμμόρφωση ή αποκλίσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου. Στις περιπτώσεις σοβαρότερων παραβάσεων εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με κατασχέσεις τροφίμων και εισηγήσεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Πώς ελέγχονται τα γεύματα στα σχολεία

Όπως σημειώνεται από τον ΟΠΕΚΑ «Η ασφάλεια των Σχολικών Γευμάτων αποτελεί προϋπόθεση σε κάθε στάδιο, από την παρασκευή και τη συσκευασία μέχρι τη διανομή και την κατανάλωσή τους. Για τη διασφάλισή της προβλέπονται πολλαπλά επίπεδα ελέγχου και συγκεκριμένες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, για τις οποίες οι σχολικές μονάδες ενημερώνονται και λαμβάνουν συστηματικά υπενθυμίσεις. Σε κάθε σχολείο λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των παραδιδόμενων γευμάτων και την καταγραφή τυχόν προβλημάτων.

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Βάσει των προβλέψεων των διακηρύξεων του ΟΠΕΚΑ και της ετήσιας εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ που αποστέλλεται στις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες στην αρχή εκάστου σχολικού έτους, καθορίζονται τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ως προς τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά τη σίτιση. Πρόκειται για τη βασική διαδικασία ελέγχου του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη θερμομέτρηση, καθώς και τον μακροσκοπικό έλεγχο των γευμάτων (γεύση, οσμή, όψη). Για τον σκοπό αυτό κάθε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει καθημερινά δύο (2) γεύματα σε κάθε σχολείο, ως δείγματα προς έλεγχο εμφανούς ακαταλληλότητας.»

Η Επιτροπή Παραλαβής έχει επίσης τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή των γευμάτων ήδη κατά την παράδοσή τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν μεταφέρονται σε ισοθερμικά δοχεία ή παρουσιάζουν σοβαρές ενδείξεις ακαταλληλότητας.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι εάν προκύψει σοβαρή ένδειξη ακαταλληλότητας σε μία ή περισσότερες μερίδες, η Επιτροπή Παραλαβής θα ειδοποιεί είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής τον ανάδοχο για την ένδειξη ακαταλληλότητας, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέψει την κατανάλωσή τους και να τις χαρακτηρίσει ως μη παραληφθείσες, αιτιολογώντας την κρίση της. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με παρατηρήσεις, στο οποίο καταγράφονται οι διαπιστώσεις, ο ακριβής αριθμός των επηρεαζόμενων γευμάτων ή γευμάτων που δεν καταναλώθηκαν εξαιτίας ευρήματος, η κρίση της Επιτροπής για την ένδειξη ακαταλληλότητας, οι ενέργειες στις οποίες προέβη, η ενημέρωση του αναδόχου και η τυχόν απάντησή του, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο για την αξιολόγηση του περιστατικού στη συνέχεια από την Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του ΟΠΕΚΑ.

Τα σχολικά γεύματα, όπως προβλέπεται στην ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρέπει να καταναλώνονται εντός του σχολείου και στον προβλεπόμενο χρόνο, για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, διανέμονται στις αίθουσες ακριβώς πριν από την έναρξη της σίτισης, ώστε να διατηρούνται στις κατάλληλες συνθήκες μέχρι την κατανάλωσή τους. Η μεταφορά των γευμάτων εκτός σχολείου και η κατανάλωσή τους σε μεταγενέστερο χρόνο ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλειά τους, καθώς δεν διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες συντήρησης. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής που υπογράφουν οι γονείς. Η τήρηση του χρόνου και του χώρου σίτισης επιτρέπει επίσης τον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και τον έλεγχο της διαδικασίας. Παράλληλα, το κοινό γεύμα ενισχύει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την εξοικείωσή τους με την ισορροπημένη διατροφή.

Οι ανάδοχοι του Προγράμματος αναδεικνύονται μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγική τους διαδικασία, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα. Ο ΟΠΕΚΑ γνωστοποιεί τους αναδόχους και τις παραγωγικές τους μονάδες στον ΕΦΕΤ και στις υγειονομικές υπηρεσίες, όπου και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο κατά την αρμοδιότητά τους.

Κλείνοντας ο ΟΠΕΚΑ αναδεικνύει την σημασία της πρωτοβουλίας παροχής Σχολικών Γευμάτων τονίζοντας ότι «η σημασία του προγράμματος έχει αναδειχθεί και μέσα από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν 18 δημοτικά σχολεία, 235 παιδιά, 231 γονείς και 109 εκπαιδευτικοί και διευθυντές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 88% των γονέων αξιολόγησε θετικά το πρόγραμμα, το 80% δήλωσε ότι συνέβαλε στην ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ το 92% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί και να αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Η αξιολόγηση εξέτασε επίσης τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, την προσήλωσή τους στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής και την επίδραση του σχολικού γεύματος στη σχολική ζωή. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η ποιότητα του φαγητού που προσφέρεται στα παιδιά τους ελέγχεται και κάθε αναφορά εξετάζεται με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους, έχουν ως σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, την πιστή τήρηση των προδιαγραφών και την άμεση αντιμετώπιση κάθε διαπιστωμένης παράβασης.»