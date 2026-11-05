Από την φετινή σχολική χρονιά 2026-2027 οι μαθητές της Γ Γυμνασίου θα συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

Μια από τις σημαντικές αλλαγές που φέρει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου. Ουσιαστικά επιχειρείται μια ουσιαστική αναμόρφωση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής με στόχο οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου να αποκτούν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Η νέα κατεύθυνση δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση της ικανότητας χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συγκεκριμένων εφαρμογών. Αντίθετα, δίνει έμφαση σε ένα ευρύτερο σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων, συνδέοντας το περιεχόμενο της πιστοποίησης με τις αλλαγές στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καθημερινότητα.

Κεντρικό στοιχείο της νέας φιλοσοφίας είναι η μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια της «γνώσης υπολογιστών» σε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τον ψηφιακό γραμματισμό. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη λογική του θεσμού, καθώς η πιστοποίηση δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό σύστημα εξετάσεων, αλλά ως μια διαδικασία που θα πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς, ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής. Στόχος είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής να εξελιχθεί σε ένα ώριμο, σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο εθνικό σύστημα πιστοποίησης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Δωρεάν ηλεκτρονικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου

Παράλληλα, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, χωρίς την καταβολή εξέταστρων. Η ρύθμιση προβλέπει μία εξεταστική περίοδο ανά σχολικό έτος και η πρώτη εφαρμογή της αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του συστήματος, τους φορείς υλοποίησης και τις εξεταστικές διαδικασίες αναμένεται να καθοριστούν με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι πώς θα εξειδικευτεί το νέο περιεχόμενο της πιστοποίησης και ποιες ακριβώς δεξιότητες θα καλούνται να αποδεικνύουν οι μαθητές στις εξετάσεις. Η κατεύθυνση, πάντως ξεκάθαρη ότι εφεξής η πιστοποίηση της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο περνά σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο τις σύγχρονες ψηφιακές ικανότητες.