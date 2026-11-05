Οι καθηγητές θα συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και κήρυξαν στάση εργασίας από τις 10:00 έως και τις 14:00.

Η ΟΛΜΕ στηρίζει με στάση εργασίας το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 11:00 το πρωί στα Προπύλαια και κατεβαίνει στο δρόμο στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών για την κατάσταση που επικρατεί στην Παιδεία.

«Εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές, δυναμώνουμε τον κοινό μας αγώνα!»

Όπως ανακοίνωσαν οι καθηγητές προχωρούν σε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 για να δώσουν το παρών μαζικά στα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 5 Νοέμβρη. «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στην πολιτική που αφήνει σχολεία χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, προσωπικό και υποδομές, που φορτώνει όλο και μεγαλύτερα βάρη στις οικογένειες και υψώνει νέους φραγμούς στη μόρφωση. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις ελλείψεις, τα ακατάλληλα κτήρια, τις πολυπληθείς τάξεις και την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.»

Λεφτά για την παιδεία και τις ανάγκες μας – όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων!

«Την ώρα που οι ανάγκες της εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται ως κόστος, δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην πολεμική προετοιμασία. Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις. Κηρύσσουμε διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια.»