Με πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ τα σχολεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην μάχη κατά του φασισμού.

Συνάντηση με τη Μάγδα Φύσσα πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο της αντιφασιστικής καμπάνιας που υλοποιεί η Ομοσπονδία στα σχολεία. Η πρωτοβουλία έχει στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας απέναντι στον φασισμό, τον ρατσισμό και κάθε μορφή μίσους και διακρίσεων. Κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, μέσα από συζητήσεις στις σχολικές τάξεις και συλλογικές δράσεις σε κάθε σχολείο.

Η ΟΛΜΕ επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης, σεβασμού στη διαφορετικότητα και αντίστασης στις φασιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις. «Ο φασισμός δεν χωράει στα σχολεία μας», τονίζει η ΟΛΜΕ, καλώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές να δυναμώσουν μαζί αυτή την προσπάθεια.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, απευθυνόμενος στη Μάγδα Φύσσα, υπογράμμισε τη σημασία η καμπάνια να ξεκινήσει μέσα από τη συνεργασία με την ίδια και τον Σύλλογο Πολιτισμού «Παύλος Killah P. Φύσσας», χαρακτηρίζοντάς την σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα στις σύγχρονες συνθήκες.

«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτή η καμπάνια να ξεκινήσει εδώ και με εσάς γιατί θεωρούμε πως είστε μία γυναίκα σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα σε αυτές τις σύγχρονες συνθήκες και υπάρχουν πολλά σύμβολα του αντιφασιστικού αγώνα στην ιστορία του λαού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απάντηση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η συζήτηση και ο διάλογος με τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν τι είναι ο φασισμός και ποιες συνέπειες έχει για την κοινωνία και τα δικαιώματα όλων.

«Καλούμε τις ΕΛΜΕ, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές και τις μαθήτριες να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίησή της. Να μη μείνει κανένα σχολείο μόνο του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το σχολείο δεν μπορεί να γίνει χώρος εκφοβισμού, μίσους και φασιστικής προπαγάνδας. Είναι χώρος γνώσης, κριτικής σκέψης και διαλόγου, αλληλεγγύης και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Με όπλο την ιστορική μνήμη και τη συλλογική δράση, υψώνουμε τείχος απέναντι στον φασισμό. Δεν αφήνουμε τη νέα γενιά να δηλητηριαστεί από το μίσος. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των παιδιών να μορφώνονται, να σκέφτονται ελεύθερα και να ζουν χωρίς φόβο και διακρίσεις.»

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Η Μάγδα Φύσσα στηρίζει την πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ

Η Μάγδα Φύσσα αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση της ΟΛΜΕ για συνεργασία στην αντιφασιστική καμπάνια. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει ο Σύλλογος στα σχολεία, όπου η ανταπόκριση των σχολικών κοινοτήτων είναι ιδιαίτερα θετική. «Είμαστε τα θύματα του φασισμού και μπορούμε να μιλήσουμε από την πείρα μας», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τους μαθητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των παιδιών, τα οποία, όπως τόνισε, αποτελούν βασικό σκοπό της δράσης του Συλλόγου, με στόχο να σταματήσει η διάδοση του φασισμού και του μίσους.

«Είμαστε τα θύματα του φασισμού και μπορούμε να μιλήσουμε από την πείρα μας» είπε αναδεικνύοντας ιδιαίτερα πως «τα παιδιά είναι ένας σκοπός του Συλλόγου για να σταματήσει αυτό το δηλητήριο που έχει ξεχυθεί. Και ο σύλλογος και προσωπικά εγώ έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά γιατί είναι το φως, η ελπίδα, το μέλλον» σημείωσε δίνοντας το ελπιδοφόρο μήνυμα πως η κοινή δράση θα έχει αποτελέσματα.