Τα προνόμια του Χρύσανθου και τα ζευγάρια της φωτογράφισης.

Με μία ιδιαίτερη δοκιμασία, γεμάτη με εκπλήξεις έρχονται αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM 7, απόψε.

Στη χθεσινή φωτογράφιση, ο Μάνος ήταν εκείνος που είχε την λιγότερο καλή λήψη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει, ενώ ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που κατάφερε να κερδίσει τόσο την ασυλία όσο και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν για μία από τις πιο γνωστές και μεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης, την Dsquared².

Στόχος της δοκιμασίας είναι να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές λήψεις – μία ατομική και μία με παρτενέρ – ποζάροντας με σέξι και τολμηρή διάθεση μέσα σε μία πισίνα.

GNTM 7 - Όσα έγιναν πριν την δοκιμασία

Η δοκιμασία πραγματοποιείται σε μορφή σκυταλοδρομίας και τη σειρά όρισε ο Χρύσανθος, με τις επιλογές του να προκαλούν έκπληξη και απορία.

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Ο Χρύσανθος, βέβαια, κέρδισε αρνητικά σχόλια από τους συμπαίκτες του, καθώς δεν γνώριζε τους Dsquared².

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την ευκαιρία να ποζάρει για τρία λεπτά, ενώ ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε την ευκαιρία να αφαιρέσει ένα λεπτό από παίκτη που ο ίδιος ήθελα.

Ο «τυχερός» της βραδιάς, ήταν ο Ζαν, ο οποίος κλίθηκε να φωτογραφηθεί μέσα στο νερό για μόλις δύο λεπτά.

Ο Χρύσανθος, μιλώντας στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Λάκη Γαβαλά, δήλωσε ανοιχτά ότι οι επιλογές του βασίζονται στη στρατηγική.

Οι εκπλήξεις, βέβαια, δεν σταματούν εδώ, καθώς οι λήψεις των παιδιών θα κριθούν από τους δημιουργούς του οίκου Dsquared², Dean και Dan!

Στο τέλος της βραδιάς, στο πλατό θα φτάσουν δύο λήψεις για κάθε μοντέλο και ένας θα είναι εκείνος που θα αποχωρήσει οριστικά από το σπίτι του GNTM.

{https://www.youtube.com/watch?v=C_3-XkJ01dQ&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr}