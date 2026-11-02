Η ανατρεπτική φωτογράφιση της Καρολίνας και του Χρύσανθου.

Γεμάτη ανατροπές είναι η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7, με τους διαγωνιζόμενους να ποζάρουν πάνω σε ποδήλατα ως… νεόνυμφοι.

Φυσικά, από τη σημερινή δοκιμασία δεν έλειπαν οι εντάσεις και οι ανατροπές, με την Σταυρούλα Μ., να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, καθώς δεν είχε την ευκαιρία να επιλέξει τον δικό της γαμπρό.

Στο πλευρό της στάθηκε ο Μάνος, με τους δυο τους να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σημερινής δοκιμασίας.

Ωστόσο, μέσα στο σετ, τις εντυπώσεις κατάφεραν να τις κλέψουν ο Χρύσανθος και η Καρολίνα, για διαφορετικό λόγο απ’ όσο θα ήθελαν.

GNTM 7: Καρολίνα και Χρύσανθος – Το ζευγάρι που ξεχώρισε για μία… τούμπα

Το ζευγάρι, κλίθηκε να ποζάρει πάνω στο ποδήλατο με τη διπλή σέλα, με τον Χρύσανθο να κάνει πετάλι και την Καρολίνα να ποζάρει αμέριμνη.

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Μία στραβοτιμονιά, όμως, ήταν αρκετή για να κάνει ζημιά στο δίκυκλο, καθώς η ρόδα του ποδηλάτου στράβωσε και το τούλι από το φόρεμα της νύφης, μπλέχτηκε στην αλυσίδα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η βοήθεια του κοινού για να «απελευθερωθούν».

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ!

Μόλις ο χρόνος άρχισε να τρέχει και πάλι, ο Χρύσανθος και η Καρολίνα προσπάθησαν να ποζάρουν ανέμελοι και ερωτευμένοι, με τη νύφη να «χάνεται» ξαφνικά πάνω από το ποδήλατο.

{https://www.youtube.com/watch?v=DsmL0u1Bq94&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}

Η τούμπα, προκάλεσε ταραχή, αλλά το ζευγάρι την αντιμετώπισε με χιούμορ, την ίδια ώρα που η Μπέττυ Μαγγίρα, ανακοίνωσε με χιούμορ στον Χρύσανθο ότι θα αναγκαστεί να πληρώσει τη ζημιά για το ποδήλατο.