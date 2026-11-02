Από το 2023 και μετά, ο Βρετανός είχε αρχίσει να προσκαλεί και άλλους άνδρες στο σπίτι του, όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και εκείνους να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα του.

Μία νέα υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό εκδικάζεται στη Βρετανία.

Ένας άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια, προσκαλούσε αγνώστους να τη βιάζουν και αυτή ενώ στο κινητό του βρέθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο από την κακοποίηση της. Η εισαγγελέας εξήγησε στους ενόρκους ότι το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, που κατασχέθηκε μετά τη σύλληψή του, ισοδυναμούσε με ομολογία των πράξεών του αφού περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από το 2004.

«Υπήρχαν περισσότερες από 1 εκατ. φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», πρόσθεσε.

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ δικάζονται εννέα άνδρες, κατηγορούμενοι για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας. Ο σύζυγός της, ηλικίας περίπου 60 ετών, δεν κατονομάζεται προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος.

Ο άνδρας βιντεοσκοπούσε και μοίραζε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο ίντερνετ και σε διάφορες εφαρμογές, «με άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις» είπε η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνωμοτούσαν επί χρόνια μαζί του για να χορηγεί διάφορες ουσίες στη γυναίκα του, προκειμένου να την κακοποιεί.

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Από το 2023 και μετά είχε αρχίσει να προσκαλεί και άλλους άνδρες στο σπίτι του, όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους άνδρες να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα του. Πρόκειται για την δεύτερη τέτοια υπόθεση, που εκδικάζεται στη Βρετανία τον τελευταίο καιρό. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών με ανάλογες κατηγορίες.

Ο 60χρονος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτήν της χορήγησης μιας ουσίας με σκοπό «να την αποχαυνώσει ή να την ελέγξει». Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν επίσης ένοχοι για διάφορα αδικήματα, όμως οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας από 28 μέχρι 70 ετών, αρνούνται τον βιασμό, τη σεξουαλική επίθεση και τη συνωμοσία για χορήγηση ουσιών. Μεταξύ αυτών είναι ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο προσλήψεων προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ