Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το πρωί δύο άτομα.

Στιγμές φρίκης για 41χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, ομάδα έξι ανδρών τον βίασαν, τον μαχαίρωσαν και στη συνέχεια τον πέταξαν στη θάλασσα. Παράλληλα, όπως τόνισε, όλη η φρικτή διαδικασία βιντεοσκοπούνταν.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Πάντων τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Ο 41χρονος, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το πρωί δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι δύο από τους έξι δράστες του βιασμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Πηγή: parallaximag.gr