Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χιλιάδες δικαιούχους. Το απόγευμα μετά τις 5 η πληρωμή.

Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χιλιάδες δικαιούχους. Ο ΟΠΕΚΑ ως γνωστόν, παρόλο που επίσημα πληρώνει τα επιδόματα την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα πιστώνονται από το απόγευμα της προηγούμενης το απόγευμα.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών μετά τις 6 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα αναμένεται να καταβληθούν:

Το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης, μαζί με πολλές ακόμη παροχές του ΟΠΕΚΑ.